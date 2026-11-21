Nel preambolo della Convenzione di Istanbul la violenza maschile contro le donne viene definita come “una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini, e impedito la loro piena emancipazione”, e se ne riconosce la natura strutturale.

La violenza sessuale, economica e psicologica perpetrata dagli uomini nei confronti delle donne, fino ad arrivare ai femminicidi, non è un mero fatto privato, ma una questione sociale che va contrastata. È in questo contesto sociale che, nel 1999, nasce la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza (maschile) contro le donne, che ogni anno si celebra il 25 novembre. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sul rispetto dell’autodeterminazione e della libertà delle donne. Negli anni, anche le piccole realtà locali hanno sviluppato dei programmi volti a portare questo argomento all’attenzione di tutti.

Per questo è importante parlare di alcune iniziative pensate dai comuni del Lago di Bracciano. Ciascuna di queste realtà locali, seppur guidata da sensibilità politiche diverse, concorda sull’importanza di trattare un argomento delicato come quello della violenza sulle donne, e lo ha fatto organizzando diverse iniziative. L’obiettivo delle amministrazioni è chiaro: non lasciare che il 25 novembre rimanga una mera ricorrenza annuale, ma trasformare questa occasione in un monito quotidiano per creare delle basi solide su cui poggiare una nuova consapevolezza riguardo la violenza di genere. In tutti e tre i comuni, le giunte si sono messe al lavoro a fianco di coordinamenti, reti territoriali e associazioni come “Zitta Mai”, “Centro Donna” e “Fidapa”, nate per parlare di violenza di genere, ma anche della forza che le donne hanno, e promuovere una riflessione critica riguardo gli stereotipi e i pregiudizi che da sempre gravano sulla figura femminile.

Ad Anguillara Sabazia, l’Assessorato ai Servizi Sociali ha pensato a un’iniziativa che metta al centro le nuove generazioni. Con un evento dal titolo “I giovani protagonisti di questa giornata”, a partire dalle 11.00 di mercoledì 25 novembre si terrà un incontro formativo organizzato insieme ai licei I. Vian e L. Paciolo, all’Ex Consorzio del comune di Anguillara. Personalità come quella della Dottoressa Lotti, direttrice UOC ASL Roma 4, e della Dottoressa Schiarrizza, Presidente dell’Associazione “Il Giardino Segreto”, saranno presenti all’iniziativa per mettere a disposizione le loro professionalità. Insieme a loro ci saranno anche il Luogotenente Salamone e dei rappresentanti del CAV Federica Mangiapelo, integrando nell’iniziativa anche le preziose testimonianze delle famiglie Mangiapelo e Torzullo.

La comunità di Anguillara Sabazia è stata particolarmente segnata dal tema della violenza di genere poiché ha subito due femminicidi: quello causato da Marco Di Muro, che ha tolto la vita alla giovanissima Federica Mangiapelo, e Claudio Carlomagno, autore del femminicidio dell’ingegnera Federica Torzullo. Tutta la comunità si è stretta intorno alle famiglie delle vittime, ed è proprio dopo il femminicidio di Torzullo che è nato il coordinamento “Zitta Mai”. Quest’ultimo, guidato da una profonda volontà di agire concretamente in favore della libertà delle donne, ha pensato a ben tre giornate diverse: la prima è prevista per il 21 novembre, a partire dalle 17.00, e si terrà all’Ex Mangascià. Per il 25 novembre, invece, è stata organizzata una “Passeggiata Rumorosa”, in piena sintonia con lo slogan principale del coordinamento stesso, il quale nasce proprio per fare luce sui pregiudizi e le violenze di cui le donne sono vittime, per sradicarli. Come ultimo appuntamento “Zitta Mai” ha pensato di organizzare un punto d’incontro alla stazione di Anguillara Sabazia, per dirigersi tutti insieme al corteo nazionale di “Non Una di Meno” che avrà luogo a Roma, il 28 novembre. L’appuntamento alla stazione è previsto per le 10.30, poi si partirà verso il corteo romano.

Anguillara non è certo l’unico comune a essersi mobilitato in occasione del 25 novembre, infatti anche Bracciano e Trevignano Romano hanno organizzato diverse occasioni d’incontro per parlare di violenza di genere.

Il Comune di Bracciano, insieme a Rete Lia e a diverse realtà associative, ha organizzato un fitto calendario di appuntamenti dal nome “Inciso 25 e oltre – il rispetto non è una ricorrenza”. Il primo evento si è tenuto il 17 novembre, ed è stato organizzato dal “Centro Donna”. A seguire, il 20 novembre, una riflessione sulla forza che si cela dietro le fragilità di ogni donna, elaborata a partire dai romanzi dell’autrice Francesca Reboa. Il terzo appuntamento previsto dal calendario si è tenuto sabato 21 novembre, dalle 10.15, presso la Sala Natili nel Comune di Canale Monterano. L’evento dal titolo “Prima di tutto IO”, a cura dell’associazione “Amore è rispetto – Rete Lia”, ha affrontato il tema dell’autostima e autoconsapevolezza femminile in ambito relazionale.

Seguiranno altre tre giornate il 22, il 25 e il 28 novembre, che si svolgeranno sia sul territorio di Bracciano che su quello di Manziana. Queste date, in particolare quella del 25, saranno utili anche per raccogliere fondi a favore delle donne vittime di violenza. “Uno degli obiettivi” dichiara a L’agone Giulia Sala, Consigliera delegata alla Parità di Genere, “oltre alla sensibilizzazione è quello di implementare il fondo a sostegno delle donne vittime di violenza e in difficoltà economica che è stato costituito due anni fa a Bracciano”, dando così un contributo tangibile alla causa che vede i comuni acquisire un ruolo fondamentale nella lotta alla violenza maschile sulle donne.

Anche Trevignano Romano, che spesso fa parlare (bene) di sé per la quantità di eventi e iniziative che organizza, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne non si è tirato indietro. La Sindaca Claudia Maciucchi e l’Assessora alle Politiche Sociali, giovanili e Pari Opportunità Viola Catena hanno organizzato due giornate rivolte a tutta la cittadinanza. La prima sarà proprio il 25 novembre: l’amministrazione si farà carico dei biglietti del cinema per portare la Scuola Media di Trevignano a vedere il film “Se domani non torno”, sulla storia di Giulia Cecchettin, confermando un impegno concreto per coinvolgere i giovani in una tematica così importante. Il pomeriggio si terrà una maratona di letture presso la Sala Consiliare di Trevignano Romano, a partire dalle 17.00. Il secondo appuntamento – previsto per il 29 novembre, dalle 16.30, in Sala Consiliare del Comune di Trevignano Romano – avrà uno sguardo ben più ampio e internazionale, poiché si parlerà della gravissima situazione cui sono costrette le donne afghane. Con “Guardiamo in faccia la paura: l’apartheid di genere in Afganistan”, il Comune, insieme a diverse esponenti dell’Associazione “Fidapa BPW” – tra cui la Presidente Giuseppina Del Signore – ha scelto di mostrare la realtà di donne che quotidianamente subiscono atti di prevaricazione e privazione di ogni tipo: dal divieto di parlare in pubblico, di uscire se non accompagnate da un uomo, fino alla negazione del diritto all’istruzione. Sarà presente anche “Neda Aps”, associazione a sostegno delle donne afghane, che quotidianamente si batte per la difesa dei loro diritti e denuncia l’oppressione cui sono sottoposte. Anche in questo caso è invitata la Scuola Media di Trevignano Romano, confermando ancora una volta l’importanza di includere i giovani in dibattiti che prevedano l’educazione al rispetto, all’autodeterminazione della donna e alla sua libertà, oltre che alla tutela dei diritti umani.

Quella di includere in maniera così profonda i giovani è un’intuizione non banale, perché l’educazione al rispetto è un valore che va insegnato anche alle generazioni che un domani guideranno le nostre società.

Chiara Venturen, redattrice L’agone