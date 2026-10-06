CASO ORLANDI, UNA NOTTE CON MARCO ACCETTI: A FILOROSSO (RAI 3) IMMAGINI INEDITE DEL FOTOGRAFO INDAGATO PER IL SEQUESTRO DI EMANUELA

Comunicato stampa

Sono state al centro della puntata di Filorosso, condotta da Antonino Monteleone e in onda su Rai 3 e RaiPlay, le nuove indagini su Marco Accetti, il fotografo romano tornato nel registro degli indagati della Procura di Roma per sequestro di persona a scopo di estorsione nell’ambito del caso di Emanuela Orlandi.

Nel corso della trasmissione sono state mostrate immagini inedite realizzate nel maggio 2024 in un locale del centro di Roma, dove Accetti partecipa a una festa di diciottesimo compleanno e interagisce con ragazze che hanno un’età molto simile a quella che aveva Emanuela Orlandi al momento della scomparsa.

Il servizio ha ripercorso il controverso passato del fotografo, dalle numerose vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto fino alla clamorosa autoaccusa del 2013, quando sostenne di aver partecipato al rapimento della quindicenne cittadina vaticana e di essere il misterioso “Americano” che contattava la famiglia Orlandi dopo la scomparsa della ragazza.

Ampio spazio è stato dedicato anche al flauto fatto ritrovare da Accetti e da lui indicato come appartenuto a Emanuela Orlandi. Un oggetto oggi nuovamente al vaglio degli investigatori, con i RIS di Roma impegnati in ulteriori accertamenti per verificarne l’effettiva provenienza.

La trasmissione ha inoltre ricostruito le intercettazioni dei familiari di Accetti, che in passato avevano espresso forti perplessità sulle sue dichiarazioni, e ha riportato alcuni passaggi della perizia psichiatrica che lo ha ritenuto pienamente imputabile, pur descrivendolo come una personalità fortemente orientata alla ricerca di attenzione.