IL MINISTRO MATTEO SALVINI OSPITE A FILOROSSO

Comunicato stampa

MARTEDI’ 6 OTTOBRE 2026, ORE 21.15 SU RAI 3 E RAIPLAY

Il Ministro delle infrastrutture Matteo Salvini sarà l’ospite di Filorosso, in onda martedì 6 ottobre alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay con la conduzione di Antonino Monteleone.

In questa puntata si affronteranno, tra gli altri temi, le periferie, la sicurezza e l’allarme legato alla diffusione del fentanyl, il potente oppioide sintetico che preoccupa per la sua crescente circolazione e per i rischi connessi soprattutto tra i più giovani.

La trasmissione partirà dalla periferia romana, con collegamenti e servizi dedicati alle criticità del territorio e alle questioni legate alla sicurezza. Attraverso testimonianze e approfondimenti, il programma analizzerà fenomeni che interessano sempre più realtà urbane del Paese, con particolare attenzione all’emergere di nuove forme di disagio e criminalità.

Nel corso della serata ci sarà inoltre un aggiornamento sul caso Valter Lavitola, mentre un ulteriore focus sarà dedicato alla vicenda di Garlasco, che continua a richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica.