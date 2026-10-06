Il Bracciano Basket consiglia il Minibasket

Il Minibasket (rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni) non è semplicemente una versione “ridotta” del basket, ma un vero e proprio gioco-sport educativo pensato per stimolare la crescita globale dei più piccoli. L’obiettivo principale in questa fascia d’età è il divertimento e lo sviluppo psicomotorio, rendendolo una delle attività più complete e consigliate per l’infanzia.

Sviluppo motorio e fisico

Coordinazione e propriocezione: movimenti come palleggiare, correre, saltare e fare passaggi sviluppano in modo straordinario la coordinazione oculo-manuale e la consapevolezza del proprio corpo nello spazio.

Crescita armonica: coinvolge simultaneamente arti superiori e inferiori, favorendo un rafforzamento muscolare equilibrato e il miglioramento della postura.

Schemi motori di base: aiuta a consolidare abilità fondamentali come l’equilibrio, l’agilità e il senso del ritmo.

Benefici cognitivi e mentali

Problem solving rapido: essendo uno sport dinamico (“situazionale”), richiede ai bambini di prendere decisioni veloci in frazioni di secondo, stimolando attenzione, concentrazione e prontezza di riflessi.

Autonomia e fiducia: raggiungere piccoli obiettivi (come fare un canestro o completare un percorso) accresce l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità.

Valori educativi e sociali

Spirito di squadra: insegna il valore della collaborazione e del condividere un obiettivo, superando l’egocentrismo tipico dei primi anni d’età.

Rispetto delle regole e fair play: aiuta ad accettare le decisioni degli arbitri/istruttori, a rispettare gli avversari e a gestire la frustrazione per un errore o una partita persa.

Inclusività: nel minibasket non esistono ruoli fissi e tutti i bambini giocano e toccano la palla, permettendo a ognuno di sentirsi parte integrante del gruppo.

Pertanto tutti ingredienti giusti per scegliere il gioco-sport Minibasket.

I corsi si svolgono presso la palestra PalaProvincia in via delle Palme nei giorni di lunedì e giovedì.

Info: 335 8308823 – 327 1442870 – segreteria@braccianobasket.it