Manziana, opere e servizi: nuovi interventi per il territorio e la comunità

Nuovi spazi restituiti alla comunità, servizi che si ampliano, luoghi della memoria recuperati e interventi destinati a rafforzare l’offerta sociale, sanitaria e culturale del territorio. È il quadro degli interventi che negli ultimi mesi hanno interessato Manziana, con alcune opere già concluse e altre ormai prossime alla conclusione.

Tra i lavori completati c’è il recupero dello storico lavatoio di Quadroni, uno dei luoghi più significativi della memoria della frazione. Il restauro ha consentito di recuperare un manufatto che per generazioni ha rappresentato non soltanto una struttura destinata al lavaggio dei panni, ma anche un luogo di incontro e socialità. Lo spazio è stato inoltre arricchito da una nuova funzione attraverso la realizzazione di uno spazio dedicato al book crossing, creando così un punto di condivisione e scambio di libri a disposizione della cittadinanza.

È invece rivolto alle esigenze contemporanee il nuovo coworking comunale, realizzato all’interno del Centro Culturale “Lucio Dalla”. Il servizio amplia le funzioni del centro culturale e introduce a Manziana uno spazio dedicato allo studio e al lavoro condiviso.

Tra gli interventi conclusi figurano inoltre i lavori per la nuova illuminazione del Palazzo comunale e quelli realizzati nella zona delle Macerine, insieme alla realizzazione di nuovi dossi dissuasori in diversi punti della viabilità comunale, con l’obiettivo di contribuire a una maggiore sicurezza stradale. Un altro intervento ha riguardato il monumento dedicato a Gianni Rodari, un’opera che si inserisce nel rapporto particolare tra lo scrittore e Manziana e che contribuisce a mantenere vivo il legame con una figura importante della cultura italiana.

Accanto alle opere già concluse, sono in fase di ultimazione alcuni interventi destinati ad avere un impatto significativo sui servizi a disposizione dei cittadini. Tra questi rientra il progetto per l’emergenza abitativa presso la struttura delle Suore Francescane Alcantarine, destinato ad accogliere persone in condizioni di fragilità e marginalità sociale. L’intervento prevede la realizzazione di un centro residenziale con spazi abitativi e servizi di ascolto, orientamento e accompagnamento, nell’ambito delle misure PNRR dedicate al potenziamento dei servizi sociali e al contrasto alla povertà estrema.

Prosegue anche la realizzazione della Casa di Comunità della ASL, destinata a rappresentare un nuovo punto di riferimento per i servizi sanitari territoriali, mentre si avvia alla conclusione il cantiere dell’Ecomuseo di Manziana. Quest’ultimo nato con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio naturalistico, culturale e archeologico del territorio. La futura sede, nel centro storico, sarà concepita non soltanto come spazio espositivo, ma come luogo di incontro, studio, divulgazione e partecipazione.

Interventi diversi per natura e dimensione, quindi, ma accomunati da una stessa finalità: migliorare la qualità degli spazi pubblici e rafforzare i servizi a disposizione della comunità, intervenendo tanto sul patrimonio storico quanto sulle esigenze sociali, culturali e quotidiane del territorio. Per Manziana si tratta di un percorso che proseguirà con il completamento delle opere ancora in corso e con la progressiva attivazione dei nuovi servizi. L’obiettivo è trasformare gli investimenti realizzati in opportunità concrete per cittadini, famiglie, giovani, persone fragili e visitatori, rafforzando al tempo stesso l’identità e la vivibilità del paese.