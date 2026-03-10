Comunicato stampa

Sabato 7 marzo, abbiamo partecipato con convinzione alla giornata di confronto, tra partito, amministrazione e Federazione Giovanile organizzata dal Partito Democratico di Civitavecchia. Crediamo fermamente che giornate come queste siano passaggi fondamentali per la crescita del nostro partito: momenti di ascolto e di sintesi necessari per rimettere al centro l’elaborazione politica e la partecipazione democratica. È solo attraverso un confronto aperto, schietto e plurale che possiamo costruire un’alternativa solida, capace di dare forza alla nostra Amministrazione e radicata nel territorio.

Abbiamo presentato ufficialmente un nostro documento programmatico, una visione che non vuole solo “fare presenza”, ma agire come motore propositivo per occuparsi dei sogni, degli spazi e della dignità dei cittadini, soprattutto i più giovani. Il documento, intitolato “Identità, Passione, Futuro: La Civitavecchia che vogliamo”, traccia una strada chiara per una città più giusta, moderna e orgogliosa della propria storia.

Tra le proposte principali avanzate:

• Riappropriazione del Forte Michelangelo: Chiediamo che il Forte torni ai civitavecchiesi, trasformandosi in un Polo Culturale Permanente dove la storia incontra l’arte, i concerti, il teatro e la formazione professionale. Deve smettere di essere un monumento da guardare da lontano per diventare un diritto di tutti.

• Rilancio della Memoria: Abbiamo rilanciato con forza la proposta di un murale dedicato a Sandro Pertini, affinché la sua integrità sia d’esempio quotidiano a chi attraversa le nostre strade. Chiediamo inoltre l’istituzione immediata della Commissione Toponomastica per rinominare, tra le altre, Via Ambaradam in Via Teresa Mattei, onorando la più giovane Madre Costituente e cancellando un riferimento coloniale.

• Tutela del Patrimonio Politico: È necessario il restauro della statua e del parco dedicati a Palmiro Togliatti, sottraendo questi luoghi al degrado e onorando le radici profonde della nostra comunità politica.

• 80 anni della Repubblica: Proponiamo di istituire giornate dedicate agli 80 anni dal voto alle donne e dalla nascita della Repubblica, coinvolgendo attivamente le scuole per trasmettere ai più giovani i valori democratici.

“Queste non sono solo ‘proposte dei giovani’, ma pilastri per una Civitavecchia più giusta e moderna”. Siamo pronti a lavorare, a metterci in gioco,e a costruire fianco a fianco, perché crediamo che la nostra città abbia bisogno della nostra energia e di un Partito che sappia guidare la speranza.

Il documento integrale è da oggi pubblico sul nostro portale al link: https://www.gdcivitavecchia.cv/articolo/identita-passione-futuro-la-civitavecchia-che-vogliamo

È a disposizione della cittadinanza per alimentare un dibattito costruttivo sul futuro della nostra comunità.

Avanti, insieme!