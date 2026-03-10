Scambio Erasmus tra Ladispoli e Vilela: il “Di Vittorio” accoglie gli studenti portoghesi

Comunicato stampa

Gli allievi dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” ricambiano l’ospitalità e l’accoglienza ricevute a novembre. Lunedì 2 marzo, nell’ambito del Progetto Erasmus, diversi studenti del Corso Professionale di Vilela sono giunti a Ladispoli, ospiti dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio”.

A novembre, 10 allievi delle Classi quarte e quinte dell’Alberghiero e dell’Istituto Tecnico (Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing) erano stati accompagnati in Portogallo dalla Prof.ssa Angela Di Sabatino (Persona di contatto Erasmus) e dalla Prof.ssa Chiara Brunetti (Referente Progetti Erasmus dell’Istituto “Giuseppe Di Vittorio”).

L’Agrupamento De Escolas De Vilela (in Portogallo) copre diversi livelli di istruzione, dalla prescolare alla secondaria e si trova a circa 30 km da Porto, la cosiddetta “Capitale del Nord”, in uno dei distretti più industrializzati del Paese. Un complesso scolastico che conta circa 2400 studenti e un corpo docente di 220 insegnanti, distribuiti in varie sedi. Al loro interno, viene attribuita una notevole importanza all’integrazione e all’inclusione, con team multidisciplinari che promuovono una formazione sempre attenta ai bisogni educativi di ogni allievo.

Lunedì 2 marzo gli studenti di Vilela, accompagnati dai loro docenti, hanno visitato le aule e i laboratori delle due sedi dell’Istituto “Di Vittorio”, accolti dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Lidia Cangemi, dal Vicepreside Prof. Sandro Pase, dalla Seconda Collaboratrice della Dirigente scolastica Prof.ssa Anna Capodacqua, dai Docenti Referenti Erasmus Chiara Brunetti e Alberto Oliva e da tutti i membri dello Staff. Il buffet di benvenuto è stato preparato dagli allievi dell’Istituto Alberghiero, coordinati dai docenti di Enogastronomia Prof. Marco Erra e Prof. Salvatore Esposito.

Il servizio di Accoglienza è stato curato dagli studenti della V Turistica con la guida della Prof.ssa Carmen Piccolo e dell’Assistente tecnica Tiziana Feliciano. Il 3 e 4 marzo gli allievi sono stati accompagnati nella visita di Roma antica e Roma barocca dai docenti Chiara Brunetti, Conny Neri e Alberto Oliva.

Giovedì 5 marzo gli studenti hanno assistito ad uno show-cooking nei Laboratori dell’Istituto Alberghiero che ha visto protagonisti i docenti Michele Comito, Marco Erra e Domenico Falzarano. Venerdì la settimana si è conclusa con un incontro di pallavolo nella palestra della Sede Centrale.

“Si tratta di esperienze di straordinario valore valore educativo e formativo, in quanto consentono agli studenti di applicare in contesti reali le conoscenze linguistiche acquisite in ambito scolastico. – ha sottolineato la Prof.ssa Angela Di Sabatino – L’uso quotidiano delle lingue straniere e il confronto diretto con stili di vita, tradizioni e realtà culturali diverse favoriscono sempre una crescita significativa sotto il profilo personale e relazionale, promuovendo una più consapevole e piena cittadinanza europea”.

“Desideriamo ringraziare la Dirigente scolastica Prof.ssa Lidia Cangemi, tutto lo Staff di Presidenza e Vicepresidenza, le famiglie degli allievi che hanno accolto gli studenti portoghesi, gli assistenti tecnici e i collaboratori scolastici. L’Erasmus rappresenta uno strumento fondamentale per consolidare quanto appreso in classe: – hanno aggiunto i docenti Chiara Brunetti e Alberto Oliva – nelle attività che si svolgono insieme la lingua diventa mezzo insostituibile di interazione e vita quotidiana.

Senza dimenticare che il programma favorisce la costruzione di una cittadinanza europea realmente “vissuta”. Si tratta senza dubbio di una delle esperienze didattiche più significative nel curriculum linguistico di uno studente”.