GLI STUDENTI DELL’ALBERGHIERO IN VISITA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE “PEPPINO IMPASTATO”

Comunicato stampa

Dai banchi alla biblioteca: un anno contro il bullismo tra lettura e cittadinanza attiva

Un articolato percorso di Educazione alla cittadinanza che ha accompagnato, per l’intero anno scolastico, gli studenti della IV T dell’Alberghiero di Ladispoli: è quello che si è svolto nell’Istituto di via Federici a partire dalla lettura del libro “Ero un bullo” di Andrea Franzoso, nell’ambito di un progetto promosso dalla Prof.ssa Alessandra Donatiello e dalla Prof.ssa Federica Sbrana. Libri, film, spettacoli teatrali, podcast, dibattiti in classe: le attività svolte nel corso dell’anno si sono poste l’obiettivo di declinare il “tema bullismo” attraverso diversi codici espressivi allo scopo di coinvolgere gli studenti in percorsi di cittadinanza attiva che mettessero al centro il loro protagonismo.

E martedì 21 aprile gli allievi hanno visitato la Biblioteca comunale “Peppino Impastato”, accolti dalla Responsabile Valentina Rossi, che ha illustrato l’importanza non solo della conservazione del patrimonio librario ma anche e soprattutto della divulgazione dei saperi e della conoscenza. Valentina Rossi ha sottolineato la rilevanza della parola scritta, del libro e dei luoghi istituzionali dedicati alla sua valorizzazione: strumenti di presidio della cultura e della memoria, ma anche di difesa dell’autorevolezza e veridicità delle fonti, in particolare in una fase storica caratterizzata dalla pervasività del digitale e delle fake news.

Gli studenti hanno visitato i diversi spazi e locali della Biblioteca comunale e sono stati coinvolti in attività di consultazione del servizio OPAC SBN e di ricerca bibliografica. Ma nel corso della mattina trascorsa in Biblioteca è stata anche simulata l’attività di un Gruppo di Lettura a partire dalle pagine più significative del libro di Andrea Franzoso. “Avvicinare gli studenti ai libri, alla ricerca e all’approfondimento – hanno sottolineato la Prof.ssa Alessandra Donatiello e la Prof.ssa Federica Sbrana – significa offrire loro strumenti concreti per comprendere il presente, sviluppare il pensiero critico e diventare cittadini consapevoli: è attraverso la lettura e il confronto basato sulla conoscenza che si costruisce un’autentica educazione alla responsabilità e alla partecipazione”.