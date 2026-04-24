24 Aprile, 2026
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Comunicato alla cittadinanza da parte dell’Ufficio Ambiente 

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Civitavecchia

Riceviamo e pubblichiamo

Si comunica che, in data 03.04.2026, la Regione Lazio ha emanato la Determinazione G04462 avente ad oggetto:
“Aggiornamento delimitazione area interessata da “Toumeyella parvicornis”, con la quale il territorio di Civitavecchia è stato dichiarato “Zona Infestata”.
Tutti i proprietari degli alberi delle specie Pino s.p.p. che sospettano che i loro alberi possano essere infestati dal microorganismo sopracitato, sono obbligati a darne comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale, al seguente indirizzo: “ Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura – Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo – Caccia e Pesca, Foreste – Area di Servizio Fitosanitario Regionale – Innovazione in Agricoltura”, raggiungibile al seguente indirizzo PEC: agrifitosanitario@pec.regione.lazio.it
Sull’Albo pretorio del Comune di Civitavecchia è stata pubblicata la Determinazione della Regione Lazio con un allegato esplicativo e foto che aiutano a riconoscere la “Toumeyella parvicornis”, al fine di arginare i danni provocati. Pertanto, si invitano i cittadini a prenderne visione.
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