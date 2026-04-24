Lions Day: cittadini e volontari uniti per servire la comunità

Riceviamo e pubblichiamo

Si è celebrato anche quest’anno il Lions Day, la giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione e al servizio verso la comunità, promossa dai Lions Clubs International.

Nato per diffondere i valori di cittadinanza attiva e per far conoscere il lavoro quotidiano svolto dai Lions a favore dei più deboli, il Lions Day rappresenta un momento di incontro tra la cittadinanza e il mondo del volontariato organizzato. Anche quest’anno l’obiettivo è stato chiaro: servire il territorio con azioni concrete.

Il Lions club di bracciano Anguillara Sabazia e Monti Sabatini ha voluto celebrare la giornata con tre attivitá principali : il pranzo solidale , la prevenzione del diabete e la raccolta di materiale per l’infanzia.

Il pranzo solidale , condotto a sostegno dell’attività svolta dalla Caritas locale , ha visto il concorso dei soci Lions e Leo alla organizzazione del pranzo che si è svolto presso i locali della parrocchia del SS Salvatore in Bracciano dove sono stati somministrati numerosi pasti a persone in cerca di aiuto .

Grande partecipazione di cittadini anche alla giornata di screening gratuito del diabete . Dalle prime ore del mattino in Canale Monterano , grazie anche ai materiali sanitari messi a disposizione dalla dott.ssa Cosetta Cascianini della Farmacia Delle Palme di Bracciano , medici, infermieri e volontari Lions hanno accolto decine di persone offrendo controlli gratuiti della glicemia, della pressione arteriosa e del peso corporeo, oltre a consigli personalizzati su alimentazione e attività fisica.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale di Canale Monterano, Croce Rossa Italiana e l’Associazione L’Inchiostro del Futuro , si inserisce tra le principali azioni di sensibilizzazione volute dai Lions per contrastare una delle malattie croniche più diffuse in Italia: il diabete. Oggi, infatti, sono oltre 4 milioni gli italiani diagnosticati, ai quali si aggiungono circa un milione di persone che non sanno di esserlo.

“La prevenzione è la miglior cura – ha dichiarato il presidente del Lions Club Simonetta di Camillo -. Con questi incontri vogliamo aiutare i cittadini a prendersi cura della propria salute, offrendo un’occasione semplice e gratuita per conoscere il proprio stato metabolico, operando accanto alle associazioni di volontariato presenti sul territorio.

Durante la giornata , numerosi giovani del Leo Club hanno collaborato alle attività di accoglienza e distribuzione del materiale informativo, sottolineando il valore educativo dell’iniziativa anche per le nuove generazioni.

Significativa è stata anche la raccolta di materiale per l’infanzia effettuata presso la Farmacia Delle Palme di Bracciano che permetterà di sostenere numerose famiglie in difficoltà .

Il motto che guida tutte queste iniziative è “We Serve” — servire la comunità, promuovendo salute, solidarietà e consapevolezza.

Con oltre 1,4 milioni di soci in 200 Paesi, il Lions Club è oggi la più grande organizzazione di servizio al mondo. Il Lions Day ne celebra lo spirito, invitando ogni cittadino a fare la propria parte e a contribuire, anche con piccoli gesti, a migliorare la vita della comunità.