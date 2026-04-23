23 Aprile, 2026
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SCUOLA, VALDITARA ZITTISCE E CACCIA UNO STUDENTE AL “GALILEI” DI ROMA. RETE STUDENTI: «BASTA PASSERELLE, DEVE ASCOLTARE GLI STUDENTI»

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rete degli studenti medi del Lazio

Comunicato stampa

Questo pomeriggio presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Galileo Galilei” di Roma, durante una visita del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, gli studenti del Galilei hanno chiesto una cosa molto semplice: essere ascoltati.

Le studentesse e gli studenti hanno contestato la presenza del Ministro all’interno di un Istituto Tecnico, dopo che la riforma sui Tecnici e tutte le riforme della scuola sono state fatte senza parlare con gli studenti e le studentesse.

Con uno striscione, con su scritto «fuori Valditara dal Galilei» e un tentativo di intervento che è stato subito zittito.

«Volevamo evitare l’ennesima passerella del Ministro» spiegano le studentesse e gli studenti del collettivo dell’Istituto «ma ancora una volta la risposta è stata cacciarci. Siamo stati tutti chiusi fuori dalla scuola senza riprendere i nostri zaini.»

«È inaccettabile che il Ministro utilizzi le scuole per le proprie passerelle mediatiche mentre ignora le richieste di chi la scuola la vive ogni giorno», dichiara Bianca Piergentili, Coordinatrice Regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio. «Chiediamo che Valditara riparta da un ascolto autentico. La scuola ha bisogno di investimenti e visione, non di retorica del merito sulla pelle degli studenti.»

Qui i video dell’accaduto: https://drive.google.com/drive/folders/1cnd1c4rOOGu9nII1Swx1HJW9GoYOJx74?usp=sharing
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