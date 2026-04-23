23 Aprile, 2026
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“Orizzonti Inclusivi: progetti per Civitavecchia” – Pubblicato l’avviso pubblico per sostenere iniziative dedicate alle persone con disabilità

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Civitavecchia

Comunicato stampa

La Città di Civitavecchia rafforza il proprio impegno per l’inclusione sociale e per il sostegno alle persone con disabilità con la pubblicazione dell’avviso pubblico “Orizzonti Inclusivi: Progetti per Civitavecchia”, finalizzato alla concessione di contributi economici a favore di enti ed associazioni del territorio.
L’iniziativa, promossa per il secondo anno consecutivo dall’Assessorato ai Servizi Sociali, mira a sostenere progetti capaci di favorire la partecipazione attiva, l’autonomia e la piena integrazione delle persone con disabilità nella vita della comunità cittadina.
Il bando prevede uno stanziamento complessivo di 10.000 euro, destinato al finanziamento di cinque progetti, con un contributo massimo di 2.000 euro ciascuno. Le proposte potranno riguardare quattro ambiti principali, tra cui: laboratori creativi e artistici, attività ludiche e sociali, eventi inclusivi, percorsi sensoriali e attività all’aria aperta.
La domanda può essere presentata da enti pubblici e privati, da associazioni e comitati che operano nel campo dell’impegno sociale, con particolare riferimento alla realizzazione di progetti a favore delle persone con disabilità, nonché da organizzazioni di volontariato e da associazioni di promozione iscritte al RUNTS, da Enti del Terzo Settore e da soggetti giuridici senza scopo di lucro, con comprovata esperienza nel territorio comunale, operanti nel settore della disabilità. Le domande potranno essere presentate dal 23 aprile al 13 maggio 2026, compilando il modello di domanda disponibile sul sito del Comune.
”Con questo avviso vogliamo promuovere una città sempre più inclusiva, capace di valorizzare ogni persona e ogni talento; sostenere le realtà del territorio significa costruire concretamente opportunità di partecipazione e di crescita per tutti i cittadini, senza lasciare indietro nessuno”, dichiara il Sindaco Marco Piendibene.
”Abbiamo voluto strutturare un bando che non sia solo un contributo economico, ma che rappresenti un vero e proprio incentivo alla progettazione sociale di qualità. Le associazioni rappresentano una risorsa fondamentale e con “Orizzonti Inclusivi” intendiamo valorizzarne il lavoro e generare iniziative innovative, accessibili ed inclusive”, aggiunge l’Assessora ai Servizi Sociali, Antonella Maucioni.
L’Amministrazione comunale invita tutte le realtà interessate a partecipare, contribuendo alla costruzione di una comunità più equa, più solidale e più inclusiva.
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare l’avviso completo sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia.
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