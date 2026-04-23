STOP ALL’EMERGENZA CON IL NUOVO PIANO DEI RIFIUTI

Comunicato stampa

Roma, 22 aprile 2026 – “Nessun ritorno al medioevo ambientale, ma un piano strutturato e realistico per superare criticità annose che da tempo affliggono il sistema di gestione dei rifiuti nel Lazio che ha come obiettivo quello di portare il Lazio alla chiusura del ciclo regionale dei rifiuti, prevedendo la completa autosufficienza per il trattamento e lo smaltimento e superare definitivamente il ricorso a soluzioni emergenziali e al trasferimento dei rifiuti fuori regione o all’estero, che comportano costi economici e ambientali ben maggiori.

Dopo anni segnati da una gestione emergenziale dove la giunta Zingaretti non è riuscita a predisporre una pianificazione adeguata, la Regione Lazio, guidata dal Presidente Rocca punta a voltare pagina sul fronte dei rifiuti.

Le criticità del sistema si sono acuite dopo la chiusura della discarica di Malagrotta, avvenuta molti anni fa, senza che venissero individuate, dalle amministrazioni precedenti a guida Pd, soluzioni alternative in grado di garantire continuità nella gestione dei rifiuti.

L’obiettivo dichiarato del nuovo piano è ambizioso: chiudere il ciclo dei rifiuti a livello regionale, assicurando la piena autosufficienza sia nel trattamento sia nello smaltimento.

Adesso si aprirà una fase di dialogo serio e costruttivo, al fine di garantire ai residenti del Lazio un sistema moderno, efficiente e ambientalmente sostenibile.

Sorprende che si esprimano giudizi netti prima ancora di un’analisi approfondita del documento. Il confronto nel merito è sempre auspicabile, ma deve basarsi su dati concreti e su una lettura approfondita delle misure proposte.”

È quanto dichiara Mario Luciano Crea, capogruppo della Lista Civica Rocca in Consiglio Regionale del Lazio.