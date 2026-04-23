23 Aprile, 2026
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Oltre la prepotenza, la cura: un percorso tra filosofia, arte ed emozioni.

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Convegno

Comunicato stampa

Come possiamo trasformare il conflitto in un’occasione di crescita?

Il 25 aprile, l’Associazione Culturale Interludi vi aspetta a Bracciano per un appuntamento dove i saperi si incontrano. Inizieremo con la filosofia, per stimolare il pensiero critico e la negoziazione; esploreremo poi l’arte come linguaggio dell’anima, capace di esprimere l’indicibile; concluderemo con l’educazione emotiva, pilastro fondamentale per gestire lo stress e riscoprire l’ascolto, approfondendo insieme il progetto “Ascolta Me”.

Non sarà solo un momento di riflessione e confronto: la mattinata culminerà in laboratori esperienziali dove, attraverso simulazioni e tecniche creative, acquisiremo strumenti utili alla gestione emotiva e del conflitto.

Quando: 25 Aprile | ore 9.30 – 13.00

Dove: Sala del Consorzio Lago di Bracciano (Ex Idroscalo – Lungolago Giuseppe Argenti – Bracciano)

Ingresso libero e gratuito

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