23 Aprile, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSanità

SANITÀ; D’AMATO A ROCCA: ADESIONE AL FASCICOLO SANITARIO, IL PROBLEMA NON SONO I CITTADINI E I MEDICI, MA LA REGIONE

0
151
D'Amato

Comunicato stampa

“È davvero singolare che il presidente Rocca, di fronte al fallimento dell’adesione al Fascicolo Sanitario Elettronico nel Lazio, attribuisca la responsabilità ai cittadini e alla privacy, spostando le cause della scarsa diffusione su medici e personale sanitario. In realtà, domando al presidente Rocca perché non sono state fatte campagne di comunicazione istituzionale, visto che sono stati spesi oltre 1 milione di euro per le ultime due campagne, che di istituzionale non avevano nulla.

Perché non è stato attivato un tavolo con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta per favorire la massima adesione dei cittadini al Fascicolo Sanitario, che è uno strumento fondamentale?

I motivi della tutela della privacy non c’entrano nulla, poiché sul Fascicolo Sanitario, a livello nazionale, vi è stato un accordo in Conferenza Stato-Regioni, anche con l’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali, e se in Emilia-Romagna hanno aderito 9 cittadini su 10 è solo perché la Regione si è mossa, mentre nel Lazio siamo a malapena a 1 cittadino ogni 10.

Purtroppo, o vi è stata una sottovalutazione dell’importanza oppure una scarsa volontà e l’inerzia che sta dimostrando questa amministrazione regionale, nonostante abbia ereditato lo strumento nella sua interezza e doveva preoccuparsi solo di comunicarlo correttamente e informare i cittadini, cosa che non è avvenuta”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato.

Articolo precedente
Presentata la XVIIIª edizione di “Respirare il mare…e non solo”, a Trevignano Romano
Articolo successivo
SCUOLA, VALDITARA ZITTISCE E CACCIA UNO STUDENTE AL “GALILEI” DI ROMA. RETE STUDENTI: «BASTA PASSERELLE, DEVE ASCOLTARE GLI STUDENTI»

Ultimi articoli

Società

MUNICIPIO XV, TORQUATI – CHIRIZZI: “A PRESCINDERE DALLE COMPETENZE, EFFETTUATO INTERVENTO SU VIA DELLA STAZIONE DI MONTEBELLO”

Scuola

SCUOLA, VALDITARA ZITTISCE E CACCIA UNO STUDENTE AL “GALILEI” DI ROMA. RETE STUDENTI: «BASTA PASSERELLE, DEVE ASCOLTARE GLI STUDENTI»

Salute

Presentata la XVIIIª edizione di “Respirare il mare…e non solo”, a Trevignano Romano

Società

“Orizzonti Inclusivi: progetti per Civitavecchia” – Pubblicato l’avviso pubblico per sostenere iniziative dedicate alle persone con disabilità

Salute

Oltre la prepotenza, la cura: un percorso tra filosofia, arte ed emozioni.

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it