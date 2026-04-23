Presentata la XVIIIª edizione di “Respirare il mare…e non solo”, a Trevignano Romano

Comunicato stampa

l’evento si svolgerà a Trevignano il 7 giugno per sensibilizzare bambini, genitori e docenti sulle malattie respiratorie e le allergie

È stata presentata questa mattina a Palazzo Valentini la VIIIª edizione di “Respirare il mare… e non solo”, l’evento velico Progetto “Asma e Allergie: la cassetta degli attrezzi” che si svolgerà a Trevignano Romano il 7 giugno prossimo dalle ore 11 alle 18.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione ALAMA -APS (Liberi dall’Asma, dalle malattie allergiche, atopiche, respiratorie e rare) , dal Centro sportivo Bracelli Club di Roma in collaborazione con Città Metropolitana di Roma Capitale e Comune di Trevignano Romano, coinvolgerà bambini, ragazzi, famiglie e scuole in una giornata all’insegna dello sport ma anche e soprattutto della prevenzione e della sensibilizzazione sanitaria. «Si tratta di un evento che non è soltanto sportivo, è molto di più: il 7 giugno si parlerà di prevenzione e di sintomatologie allergiche. Informare i cittadini, fare un lavoro di squadra tra Istituzioni, associazioni e scuola su questi temi per noi è un dovere perché la medicina progredisce ma avere consapevolezza sin da piccoli vuol dire sapere come intervenire e come agire», ha detto il Consigliere metropolitano Mariano Angelucci, presidente della Commissione Turismo, Moda e Relazioni internazionali di Roma Capitale, portando in saluti del sindaco della Capitale e di Cmrc Roberto Gualtieri.

Grazie alla collaborazione con il Centro Velicon 3V, i velisti in erba potranno vivere l’esperienza della barca a vela accompagnati da equipaggi esperti mentre medici e volontari di Alama-Aps, FederAsma e Allergie Odv avranno postazioni ad hoc per fornire informazioni sulle patologie respiratorie e allergiche e chi vorrà potrà sottoporsi a spirometrie gratuite per verificare la funzionalità respiratoria. Sarà inoltre riservata particolare attenzione alla gestione delle emergenze e all’utilizzo dei farmaci salvavita.

«Abbiamo salutato con grande favore questa iniziativa che è arrivata a conclusione di un lavoro di prevenzione tra le fasce giovanili molto importante. Le amministrazioni locali, pur non avendo una delega funzionale in materia sanitaria, devono svolgere il loro ruolo di promozione, sensibilizzazione e condivisione di iniziative di questo tipo. Investire sulla prevenzione vuol dire costruire comunità più forti, ogni giorno costruiamo un piccolo pezzettino di un grande edificio che a volte non si vede ma che cresce mettendo al centro il benessere e la salute psico-fisica dei cittadini e delle cittadine dall’infanzia all’età adulta» ha aggiunto Luca Galloni, vicesindaco di Trevignano Romano.

Come ha ricordato Sandra Frateiacci, Presidente di Alama-Aps, in 18 anni di attività il progetto ha coinvolto le scuole di Roma e Lazio raggiungendo ogni anno circa 500 tra studenti e docenti grazie anche al contributo di istituzioni scientifiche e sanitarie. A ribadire l’impegno e la collaborazione con l’Associazione è stata anche Maria D’Amico, portavoce di Fabrizio D’Alba, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Policlino Umberto I.