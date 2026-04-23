MUNICIPIO XV, TORQUATI – CHIRIZZI: “A PRESCINDERE DALLE COMPETENZE, EFFETTUATO INTERVENTO SU VIA DELLA STAZIONE DI MONTEBELLO”

Comunicato stampa

“Sono stati ultimati, da parte dell’Ufficio Tecnico, i lavori su via della Stazione di Montebello, dopo l’interdizione al traffico con ordinanza della Polizia Locale di Roma Capitale a causa dello sprofondamento di due tombini causato dalla forte ondata di maltempo che a metà marzo ha interessato il nostro territorio. Si attende ora la determina di traffico per la riapertura della strada, che confidiamo arriverà a breve.

Ci teniamo a ricordare che, come amministrazione municipale, dopo numerose verifiche effettuate in questi anni anche alla Conservatoria di Roma Capitale, non siamo mai risultatati investiti della presa in carico di tale area. Con la Direzione Tecnica municipale abbiamo però comunque deciso di intervenire con urgenza, e in via del tutto eccezionale, per il ripristino della viabilità.

Il divieto di ingresso degli autobus alla stazione ha infatti sin da subito causato numerosi disagi ai residenti e ai tanti pendolari che quotidianamente viaggiano su questa tratta, con modifiche che in queste settimane hanno riguardato le percorrenze e le fermate dei bus. Per questo, e per garantire la messa in sicurezza della strada e la conseguente riapertura della fermata degli autobus, il Municipio ha provveduto alla messa in sicurezza dei tombini e della sede stradale, garantendo la riapertura dell’area.

Fiduciosi in una pronta e concreta collaborazione tra enti e istituzioni, proseguiremo a lavorare sollecitando ANAS per nuovo incontro affinché la questione delle proprietà possa essere definita quanto prima per garantire definitivamente delle condizioni sostenibili e adeguate all’intero quadrante comprendente la stazione Montebello e le aree adiacenti. Dopo aver chiesto negli anni passati supporto anche alla Prefettura per dipanare la situazione, rinnoveremo la richiesta anche alla Regione Lazio.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Gina Chirizzi.