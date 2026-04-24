25 Aprile, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSocietà

Al via “Terra dei Sapori – Il gusto del turismo lento”: nel Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano, tre appuntamenti gratuiti tra gusto, territorio e scoperta

0
138

COMUNICATO STAMPA

Tre appuntamenti gratuiti in tre sabati consecutivi, il 16, 23 e 30 maggio 2026, nei
comuni di Manziana, Bassano Romano e Trevignano Romano del Parco Naturale
Regionale Bracciano-Martignano, tra degustazioni, laboratori e visite guidate, per
conoscere il territorio con un altro passo.

Bracciano, 23 aprile 2026 – Prenderà il via a maggio Terra dei Sapori – Il gusto
del turismo lento, progetto diffuso articolato in tre appuntamenti nel Parco Naturale
Regionale Bracciano-Martignano. Pensata per intrecciare paesaggio, produzioni locali,
cultura dell’accoglienza e conoscenza diretta delle attività che danno forma all’identità
del territorio, l’iniziativa sceglie il cibo come chiave di accesso, racconto e valorizzazione.

Questa prima rassegna enogastronomica e di turismo esperienziale, nata per rafforzare
il legame tra comunità, prodotti e paesaggio, rappresenta il primo tassello di una
strategia più ampia e lungimirante, orientata a costruire nel tempo un coinvolgimento
sempre più attivo e articolato dei Comuni del Parco.

“Terra dei Sapori è il primo passo di un percorso più ampio con cui vogliamo contribuire
al rilancio del territorio attraverso le sue bellezze, le sue personalità e le sue energie
più vive. Non volevamo costruire la solita fiera, ma partire dalle imprese, che sono parte
attiva del territorio e hanno molto da raccontare. Il Parco deve essere percepito sempre
più come uno strumento a disposizione della comunità, capace di accompagnare
obiettivi che il singolo, da solo, difficilmente riuscirebbe a raggiungere”, ha dichiarato
Ivano Iacomelli, Commissario Straordinario del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano.

Come sottolineato nel corso della conferenza stampa da Massimo Sabatini, Direttore
del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano, l’iniziativa si inserisce in una
fase in cui il comprensorio del lago e dei Comuni del Parco sta acquistando valore e
attenzione crescente, anche alla luce della crescita della stagione turistica e di una
rinnovata capacità attrattiva del territorio. In questa direzione, il Parco intende
mostrarsi sempre più aperto, disponibile e vicino alle comunità locali, accompagnando
percorsi concreti di valorizzazione.

Tre le tappe, tre i pomeriggi, tre i luoghi di riferimento per un unico itinerario da vivere
tra assaggi, laboratori, visite guidate e momenti di approfondimento. Un percorso tra
specialità locali, paesaggi e filiere, in cui il cibo diventa esperienza, racconto e occasione
di scoperta.

Parco Naturale Regionale
Bracciano – Martignano
Istituito con L.R. del Lazio
n. 36 del 25 novembre 1999
Sede Unica
Via Aurelio Saffi 4/a
00062 Bracciano – RM
tel +39.06.99801176
p.iva 09042331000 c.f. 97195720582
www.parcobracciano.it
Email parcobracciano@gmail.com
PEC parcobracciano@pec.regione.lazio.it
PARCO
REGIONALE
BRACCIANO
MARTIGNANO
In ogni data, accanto all’azienda che accoglie il pubblico, saranno presenti altre realtà
produttive con degustazioni, laboratori e incontri dedicati, secondo una formula pensata
per favorire il senso di comunità, l’integrazione tra esperienze diverse e una narrazione
condivisa del territorio.
Ad aprire il percorso, il 16 maggio a Manziana, sarà Manth – Birrificio Botanico,
realtà locale di birra artigianale che ha fatto della sperimentazione e della ricerca
botanica due tratti distintivi della propria identità. Accanto all’azienda ospitante,
saranno presenti Quota Rosa Winery, Azienda Agricola Cabella, Il Miele Buono e
Azienda Agricola Gentili – Formaggi Valleluterana, per un pomeriggio che
intreccerà assaggi, visita al laboratorio della birra e racconto delle produzioni del
territorio.
La seconda tappa, il 23 maggio a Bassano Romano, farà base presso la Società
Cooperativa Agricola Nocciola Romana, espressione di una tradizione consolidata
nella coltivazione, nella promozione e nella lavorazione della Nocciola Tonda Gentile
Romana. Insieme all’azienda ospitante saranno presenti Fattoria Faraoni, Il Noceto
di Monte Topino, Azienda Agricola Porta di Tuscia, Hilltop Brewery e La Regina
di Sutri, con assaggi e un laboratorio dedicato al processo di produzione e lavorazione
della nocciola, affiancato dalla preparazione in loco di uno dei prodotti caseari a cura di
Fattoria Faraoni.
Chiude l’evento diffuso l’appuntamento del 30 maggio a Trevignano Romano,
ospitato da Cantine Capitani, radicata realtà del panorama vitivinicolo locale, che
racconta il territorio attraverso una produzione che affianca vitigni autoctoni a varietà
internazionali IGP Lazio. In questa tappa parteciperanno anche Acquaranda, L’Orto
di Nonno, Azienda Agricola Sforzini Sergio e Cantina Morichelli, in un pomeriggio
a vocazione esperienziale tra assaggi, incontro diretto con i produttori e racconto delle
eccellenze locali.
“Terra dei Sapori nasce da un lavoro di ascolto e di costruzione condivisa. Abbiamo
raccolto anche le sollecitazioni del mondo agricolo e individuato tre aree su cui costruire
un racconto fatto di degustazioni, incontro diretto con i produttori e valorizzazione
concreta delle realtà coinvolte. L’obiettivo è far emergere non solo i prodotti, ma il
legame profondo tra chi li realizza e il territorio in cui nascono”, ha spiegato Marco
Scentoni, Coordinatore del Servizio Comunicazione, Promozione ed Educazione
Ambientale del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano.
A supporto del progetto è previsto anche un impianto di comunicazione integrato, online
e offline. Dai primi di maggio sarà disponibile una web app collegata al sito del Parco,
pensata come strumento di orientamento e approfondimento, con schede
personalizzate di racconto dedicate alle aziende e alle realtà coinvolte. L’obiettivo è
accompagnare il pubblico anche sul piano digitale, rendendo più accessibile la
conoscenza del tessuto agroalimentare del Parco e rafforzando il legame tra evento,
territorio e visitatori.
2
PARCO
REGIONALE
BRACCIANO
MARTIGNANO
Il progetto è stato presentato oggi, giovedì 23 aprile alle ore 16.30, presso la Sede
Unica del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano, in Via Aurelio Saffi
4/A a Bracciano.
Terra dei Sapori in breve
Terra
dei
Sapori –
Il
gusto
del
turismo
lento
Una rassegna diffusa del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano pensata per
valorizzare il territorio attraverso il cibo, mettendo in relazione paesaggio, produzioni
locali, accoglienza e conoscenza diretta delle realtà produttive.
Le tappe
16 maggio 2026 – Manziana
Manth – Birrificio Botanico
Quota Rosa Winery
Azienda Agricola Cabella
Il Miele Buono
Azienda Agricola Gentili – Formaggi Valleluterana
23 maggio 2026 – Bassano Romano
Società Cooperativa Agricola Nocciola Romana
Fattoria Faraoni
Il Noceto di Monte Topino
Azienda Agricola Porta di Tuscia
Hilltop Brewery
La Regina di Sutri
30 maggio 2026 – Trevignano Romano
Cantine Capitani
Acquaranda
L’Orto di Nonno
Azienda Agricola Sforzini Sergio
Cantina Morichelli
Orario
15:00 – 19:30
Ingresso gratuito

 

Articolo precedente
  Seminario gratuito sulla sicurezza negli eventi: formazione e opportunità di lavoro per i giovani di Ladispoli
Articolo successivo
Psicomotricità infantile: il corpo che pensa. Il viaggio nell’estensione dei suoi molteplici benefici per la crescita emotiva e corporea dei bambini.

Ultimi articoli

Primo piano

25 aprile, Cgil: Landini a Roma con Anpi e associazioni partigiane

Salute

Psicomotricità infantile: il corpo che pensa. Il viaggio nell’estensione dei suoi molteplici benefici per la crescita emotiva e corporea dei bambini.

Società

  Seminario gratuito sulla sicurezza negli eventi: formazione e opportunità di lavoro per i giovani di Ladispoli

Scuola

GLI STUDENTI DELL’ALBERGHIERO IN VISITA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE “PEPPINO IMPASTATO”

Territorio

Comunicato alla cittadinanza da parte dell’Ufficio Ambiente 

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it