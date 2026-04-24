Al via “Terra dei Sapori – Il gusto del turismo lento”: nel Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano, tre appuntamenti gratuiti tra gusto, territorio e scoperta

COMUNICATO STAMPA

Tre appuntamenti gratuiti in tre sabati consecutivi, il 16, 23 e 30 maggio 2026, nei

comuni di Manziana, Bassano Romano e Trevignano Romano del Parco Naturale

Regionale Bracciano-Martignano, tra degustazioni, laboratori e visite guidate, per

conoscere il territorio con un altro passo.

Bracciano, 23 aprile 2026 – Prenderà il via a maggio Terra dei Sapori – Il gusto

del turismo lento, progetto diffuso articolato in tre appuntamenti nel Parco Naturale

Regionale Bracciano-Martignano. Pensata per intrecciare paesaggio, produzioni locali,

cultura dell’accoglienza e conoscenza diretta delle attività che danno forma all’identità

del territorio, l’iniziativa sceglie il cibo come chiave di accesso, racconto e valorizzazione.

Questa prima rassegna enogastronomica e di turismo esperienziale, nata per rafforzare

il legame tra comunità, prodotti e paesaggio, rappresenta il primo tassello di una

strategia più ampia e lungimirante, orientata a costruire nel tempo un coinvolgimento

sempre più attivo e articolato dei Comuni del Parco.

“Terra dei Sapori è il primo passo di un percorso più ampio con cui vogliamo contribuire

al rilancio del territorio attraverso le sue bellezze, le sue personalità e le sue energie

più vive. Non volevamo costruire la solita fiera, ma partire dalle imprese, che sono parte

attiva del territorio e hanno molto da raccontare. Il Parco deve essere percepito sempre

più come uno strumento a disposizione della comunità, capace di accompagnare

obiettivi che il singolo, da solo, difficilmente riuscirebbe a raggiungere”, ha dichiarato

Ivano Iacomelli, Commissario Straordinario del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano.

Come sottolineato nel corso della conferenza stampa da Massimo Sabatini, Direttore

del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano, l’iniziativa si inserisce in una

fase in cui il comprensorio del lago e dei Comuni del Parco sta acquistando valore e

attenzione crescente, anche alla luce della crescita della stagione turistica e di una

rinnovata capacità attrattiva del territorio. In questa direzione, il Parco intende

mostrarsi sempre più aperto, disponibile e vicino alle comunità locali, accompagnando

percorsi concreti di valorizzazione.

Tre le tappe, tre i pomeriggi, tre i luoghi di riferimento per un unico itinerario da vivere

tra assaggi, laboratori, visite guidate e momenti di approfondimento. Un percorso tra

specialità locali, paesaggi e filiere, in cui il cibo diventa esperienza, racconto e occasione

di scoperta.

Parco Naturale Regionale

Bracciano – Martignano

Istituito con L.R. del Lazio

n. 36 del 25 novembre 1999

Sede Unica

Via Aurelio Saffi 4/a

00062 Bracciano – RM

tel +39.06.99801176

p.iva 09042331000 c.f. 97195720582

www.parcobracciano.it

Email parcobracciano@gmail.com

PEC parcobracciano@pec.regione.lazio.it

PARCO

REGIONALE

BRACCIANO

MARTIGNANO

In ogni data, accanto all’azienda che accoglie il pubblico, saranno presenti altre realtà

produttive con degustazioni, laboratori e incontri dedicati, secondo una formula pensata

per favorire il senso di comunità, l’integrazione tra esperienze diverse e una narrazione

condivisa del territorio.

Ad aprire il percorso, il 16 maggio a Manziana, sarà Manth – Birrificio Botanico,

realtà locale di birra artigianale che ha fatto della sperimentazione e della ricerca

botanica due tratti distintivi della propria identità. Accanto all’azienda ospitante,

saranno presenti Quota Rosa Winery, Azienda Agricola Cabella, Il Miele Buono e

Azienda Agricola Gentili – Formaggi Valleluterana, per un pomeriggio che

intreccerà assaggi, visita al laboratorio della birra e racconto delle produzioni del

territorio.

La seconda tappa, il 23 maggio a Bassano Romano, farà base presso la Società

Cooperativa Agricola Nocciola Romana, espressione di una tradizione consolidata

nella coltivazione, nella promozione e nella lavorazione della Nocciola Tonda Gentile

Romana. Insieme all’azienda ospitante saranno presenti Fattoria Faraoni, Il Noceto

di Monte Topino, Azienda Agricola Porta di Tuscia, Hilltop Brewery e La Regina

di Sutri, con assaggi e un laboratorio dedicato al processo di produzione e lavorazione

della nocciola, affiancato dalla preparazione in loco di uno dei prodotti caseari a cura di

Fattoria Faraoni.

Chiude l’evento diffuso l’appuntamento del 30 maggio a Trevignano Romano,

ospitato da Cantine Capitani, radicata realtà del panorama vitivinicolo locale, che

racconta il territorio attraverso una produzione che affianca vitigni autoctoni a varietà

internazionali IGP Lazio. In questa tappa parteciperanno anche Acquaranda, L’Orto

di Nonno, Azienda Agricola Sforzini Sergio e Cantina Morichelli, in un pomeriggio

a vocazione esperienziale tra assaggi, incontro diretto con i produttori e racconto delle

eccellenze locali.

“Terra dei Sapori nasce da un lavoro di ascolto e di costruzione condivisa. Abbiamo

raccolto anche le sollecitazioni del mondo agricolo e individuato tre aree su cui costruire

un racconto fatto di degustazioni, incontro diretto con i produttori e valorizzazione

concreta delle realtà coinvolte. L’obiettivo è far emergere non solo i prodotti, ma il

legame profondo tra chi li realizza e il territorio in cui nascono”, ha spiegato Marco

Scentoni, Coordinatore del Servizio Comunicazione, Promozione ed Educazione

Ambientale del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano.

A supporto del progetto è previsto anche un impianto di comunicazione integrato, online

e offline. Dai primi di maggio sarà disponibile una web app collegata al sito del Parco,

pensata come strumento di orientamento e approfondimento, con schede

personalizzate di racconto dedicate alle aziende e alle realtà coinvolte. L’obiettivo è

accompagnare il pubblico anche sul piano digitale, rendendo più accessibile la

conoscenza del tessuto agroalimentare del Parco e rafforzando il legame tra evento,

territorio e visitatori.

2

PARCO

REGIONALE

BRACCIANO

MARTIGNANO

Il progetto è stato presentato oggi, giovedì 23 aprile alle ore 16.30, presso la Sede

Unica del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano, in Via Aurelio Saffi

4/A a Bracciano.

Terra dei Sapori in breve

Terra

dei

Sapori –

Il

gusto

del

turismo

lento

Una rassegna diffusa del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano pensata per

valorizzare il territorio attraverso il cibo, mettendo in relazione paesaggio, produzioni

locali, accoglienza e conoscenza diretta delle realtà produttive.

Le tappe

16 maggio 2026 – Manziana

Manth – Birrificio Botanico

Quota Rosa Winery

Azienda Agricola Cabella

Il Miele Buono

Azienda Agricola Gentili – Formaggi Valleluterana

23 maggio 2026 – Bassano Romano

Società Cooperativa Agricola Nocciola Romana

Fattoria Faraoni

Il Noceto di Monte Topino

Azienda Agricola Porta di Tuscia

Hilltop Brewery

La Regina di Sutri

30 maggio 2026 – Trevignano Romano

Cantine Capitani

Acquaranda

L’Orto di Nonno

Azienda Agricola Sforzini Sergio

Cantina Morichelli

Orario

15:00 – 19:30

Ingresso gratuito