Al via “Terra dei Sapori – Il gusto del turismo lento”: nel Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano, tre appuntamenti gratuiti tra gusto, territorio e scoperta

COMUNICATO STAMPA
Tre appuntamenti gratuiti in tre sabati consecutivi, il 16, 23 e 30 maggio 2026, nei
comuni di Manziana, Bassano Romano e Trevignano Romano del Parco Naturale
Regionale Bracciano-Martignano, tra degustazioni, laboratori e visite guidate, per
conoscere il territorio con un altro passo.
Bracciano, 23 aprile 2026 – Prenderà il via a maggio Terra dei Sapori – Il gusto
del turismo lento, progetto diffuso articolato in tre appuntamenti nel Parco Naturale
Regionale Bracciano-Martignano. Pensata per intrecciare paesaggio, produzioni locali,
cultura dell’accoglienza e conoscenza diretta delle attività che danno forma all’identità
del territorio, l’iniziativa sceglie il cibo come chiave di accesso, racconto e valorizzazione.
Questa prima rassegna enogastronomica e di turismo esperienziale, nata per rafforzare
il legame tra comunità, prodotti e paesaggio, rappresenta il primo tassello di una
strategia più ampia e lungimirante, orientata a costruire nel tempo un coinvolgimento
sempre più attivo e articolato dei Comuni del Parco.
“Terra dei Sapori è il primo passo di un percorso più ampio con cui vogliamo contribuire
al rilancio del territorio attraverso le sue bellezze, le sue personalità e le sue energie
più vive. Non volevamo costruire la solita fiera, ma partire dalle imprese, che sono parte
attiva del territorio e hanno molto da raccontare. Il Parco deve essere percepito sempre
più come uno strumento a disposizione della comunità, capace di accompagnare
obiettivi che il singolo, da solo, difficilmente riuscirebbe a raggiungere”, ha dichiarato
Ivano Iacomelli, Commissario Straordinario del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano.
Come sottolineato nel corso della conferenza stampa da Massimo Sabatini, Direttore
del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano, l’iniziativa si inserisce in una
fase in cui il comprensorio del lago e dei Comuni del Parco sta acquistando valore e
attenzione crescente, anche alla luce della crescita della stagione turistica e di una
rinnovata capacità attrattiva del territorio. In questa direzione, il Parco intende
mostrarsi sempre più aperto, disponibile e vicino alle comunità locali, accompagnando
percorsi concreti di valorizzazione.
Tre le tappe, tre i pomeriggi, tre i luoghi di riferimento per un unico itinerario da vivere
tra assaggi, laboratori, visite guidate e momenti di approfondimento. Un percorso tra
specialità locali, paesaggi e filiere, in cui il cibo diventa esperienza, racconto e occasione
di scoperta.
Parco Naturale Regionale
Bracciano – Martignano
Istituito con L.R. del Lazio
n. 36 del 25 novembre 1999
Sede Unica
Via Aurelio Saffi 4/a
00062 Bracciano – RM
tel +39.06.99801176
p.iva 09042331000 c.f. 97195720582
www.parcobracciano.it
Email parcobracciano@gmail.com
PEC parcobracciano@pec.regione.lazio.it
PARCO
REGIONALE
BRACCIANO
MARTIGNANO
In ogni data, accanto all’azienda che accoglie il pubblico, saranno presenti altre realtà
produttive con degustazioni, laboratori e incontri dedicati, secondo una formula pensata
per favorire il senso di comunità, l’integrazione tra esperienze diverse e una narrazione
condivisa del territorio.
Ad aprire il percorso, il 16 maggio a Manziana, sarà Manth – Birrificio Botanico,
realtà locale di birra artigianale che ha fatto della sperimentazione e della ricerca
botanica due tratti distintivi della propria identità. Accanto all’azienda ospitante,
saranno presenti Quota Rosa Winery, Azienda Agricola Cabella, Il Miele Buono e
Azienda Agricola Gentili – Formaggi Valleluterana, per un pomeriggio che
intreccerà assaggi, visita al laboratorio della birra e racconto delle produzioni del
territorio.
La seconda tappa, il 23 maggio a Bassano Romano, farà base presso la Società
Cooperativa Agricola Nocciola Romana, espressione di una tradizione consolidata
nella coltivazione, nella promozione e nella lavorazione della Nocciola Tonda Gentile
Romana. Insieme all’azienda ospitante saranno presenti Fattoria Faraoni, Il Noceto
di Monte Topino, Azienda Agricola Porta di Tuscia, Hilltop Brewery e La Regina
di Sutri, con assaggi e un laboratorio dedicato al processo di produzione e lavorazione
della nocciola, affiancato dalla preparazione in loco di uno dei prodotti caseari a cura di
Fattoria Faraoni.
Chiude l’evento diffuso l’appuntamento del 30 maggio a Trevignano Romano,
ospitato da Cantine Capitani, radicata realtà del panorama vitivinicolo locale, che
racconta il territorio attraverso una produzione che affianca vitigni autoctoni a varietà
internazionali IGP Lazio. In questa tappa parteciperanno anche Acquaranda, L’Orto
di Nonno, Azienda Agricola Sforzini Sergio e Cantina Morichelli, in un pomeriggio
a vocazione esperienziale tra assaggi, incontro diretto con i produttori e racconto delle
eccellenze locali.
“Terra dei Sapori nasce da un lavoro di ascolto e di costruzione condivisa. Abbiamo
raccolto anche le sollecitazioni del mondo agricolo e individuato tre aree su cui costruire
un racconto fatto di degustazioni, incontro diretto con i produttori e valorizzazione
concreta delle realtà coinvolte. L’obiettivo è far emergere non solo i prodotti, ma il
legame profondo tra chi li realizza e il territorio in cui nascono”, ha spiegato Marco
Scentoni, Coordinatore del Servizio Comunicazione, Promozione ed Educazione
Ambientale del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano.
A supporto del progetto è previsto anche un impianto di comunicazione integrato, online
e offline. Dai primi di maggio sarà disponibile una web app collegata al sito del Parco,
pensata come strumento di orientamento e approfondimento, con schede
personalizzate di racconto dedicate alle aziende e alle realtà coinvolte. L’obiettivo è
accompagnare il pubblico anche sul piano digitale, rendendo più accessibile la
conoscenza del tessuto agroalimentare del Parco e rafforzando il legame tra evento,
territorio e visitatori.
2
PARCO
REGIONALE
BRACCIANO
MARTIGNANO
Il progetto è stato presentato oggi, giovedì 23 aprile alle ore 16.30, presso la Sede
Unica del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano, in Via Aurelio Saffi
4/A a Bracciano.
Terra dei Sapori in breve
Terra
dei
Sapori –
Il
gusto
del
turismo
lento
Una rassegna diffusa del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano pensata per
valorizzare il territorio attraverso il cibo, mettendo in relazione paesaggio, produzioni
locali, accoglienza e conoscenza diretta delle realtà produttive.
Le tappe
16 maggio 2026 – Manziana
Manth – Birrificio Botanico
Quota Rosa Winery
Azienda Agricola Cabella
Il Miele Buono
Azienda Agricola Gentili – Formaggi Valleluterana
23 maggio 2026 – Bassano Romano
Società Cooperativa Agricola Nocciola Romana
Fattoria Faraoni
Il Noceto di Monte Topino
Azienda Agricola Porta di Tuscia
Hilltop Brewery
La Regina di Sutri
30 maggio 2026 – Trevignano Romano
Cantine Capitani
Acquaranda
L’Orto di Nonno
Azienda Agricola Sforzini Sergio
Cantina Morichelli
Orario
15:00 – 19:30
Ingresso gratuito