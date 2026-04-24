  Seminario gratuito sulla sicurezza negli eventi: formazione e opportunità di lavoro per i giovani di Ladispoli

Comunicato stampa

Il Delegato alla Formazione del Comune di Ladispoli, Biagio Camicia, annuncia un nuovo importante appuntamento dedicato ai giovani del territorio: lunedì 27 aprile alle ore 9 si terrà un seminario formativo gratuito dal titolo “Sicurezza negli eventi – focus sulle investigazioni private”, a cura della società GRUPPO PM SRL.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di attività dedicate alla crescita e all’orientamento professionale dei giovani e di tanti altri progetti promossi insieme al consigliere delegato alle politiche giovanili Riccardo Rosolino con il pieno sostegno del sindaco Alessandro Grando. “Questo seminario rappresenta il proseguo di un ciclo di iniziative che puntano a offrire opportunità concrete di formazione gratuita e di avvicinamento al mondo del lavoro”, ha dichiarato Camicia.

L’evento si svolgerà presso la sede di Istituti Atlante, in Viale Italia 58 a Ladispoli e offrirà ai partecipanti un approfondimento su tematiche sempre più attuali, legate alla sicurezza durante eventi pubblici e privati, con un focus specifico sulle attività investigative nel settore.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione inviando una email all’indirizzo: orientamentoladispoli@ comunediladispoli.it

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato formativo ai partecipanti. Inoltre, la società GRUPPO PM SRL raccoglierà i curriculum dei presenti, offrendo così una concreta opportunità per future collaborazioni professionali.

Un’occasione importante per i giovani del territorio che desiderano acquisire competenze specifiche e avvicinarsi a nuovi sbocchi lavorativi in un settore in continua evoluzione.