25 Aprile, 2026
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25 aprile, Cgil: Landini a Roma con Anpi e associazioni partigiane

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Comunicato stampa

 

“Anche quest’anno saremo al fianco dell’Anpi e delle associazioni partigiane e della memoria per celebrare l’anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. A Roma saremo insieme al nostro segretario generale Maurizio Landini, per una giornata di mobilitazione, memoria e partecipazione”. Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio.

 

“La giornata inizierà alle ore 8:30 alle Fosse Ardeatine, per onorare la memoria delle vittime della strage nazifascista. Il corteo partirà poi alle 10:30 dal Parco della Resistenza e si fermerà a Porta San Paolo, dove renderemo omaggio al Memoriale della Resistenza e alle partigiane, ai partigiani e a tutte le persone che hanno contribuito alla ricostruzione democratica del Paese. Da lì il corteo proseguirà per via Ostiense, via Pellegrino Matteucci, via Benzoni, nel cuore della Garbatella, fino a viale Leonardo da Vinci, per arrivare a Parco Schuster intorno alle 12. A Parco Schuster, già dalle ore 10:00, sono previsti momenti di riflessione, letture e iniziative musicali, che proseguiranno anche nel pomeriggio, dopo i comizi, a partire dalle ore 14:00 con una vera e propria festa. Per noi il 25 aprile è impegno quotidiano contro ogni forma di fascismo, razzismo, intolleranza, disuguaglianza e sfruttamento. È piena attuazione della Costituzione nata dalla Resistenza, contro ogni tentativo di revisionismo storico. A 81 anni da quel 25 Aprile, spetta a tutte e a tutti praticare ogni giorno la democrazia e l’antifascismo, per difendere la libertà, i diritti e la dignità delle persone”, conclude il sindacato.
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