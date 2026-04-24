25 aprile, Cgil: Landini a Roma con Anpi e associazioni partigiane

Comunicato stampa

“Anche quest’anno saremo al fianco dell’Anpi e delle associazioni partigiane e della memoria per celebrare l’anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. A Roma saremo insieme al nostro segretario generale Maurizio Landini, per una giornata di mobilitazione, memoria e partecipazione”. Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio.