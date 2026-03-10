MICROCHIP GRATUITO PER I CANI: TRE GIORNATE A VALCANNETO, CERENOVA E CERVETERI.

Comunicato Stampa





Sicurezza per gli animali e prevenzione dell’abbandono grazie al progetto finanziato dalla Città Metropolitana, con il supporto di Regione Lazio e ASL Roma 4.



Sono state organizzate tre giornate dedicate alla microchippatura gratuita dei cani, un’importante iniziativa finalizzata alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo.

Le giornate si svolgeranno in tre diverse località del territorio comunale, sempre dalle ore 9:00 alle ore 13:00, secondo il seguente calendario:

• 29 marzo – Valcanneto, presso il CDZ in Via Scarlatti 2/B

• 12 aprile – Cerenova

• 17 maggio – Cerveteri

L’iniziativa rientra nel “Progetto per la lotta al randagismo e la promozione dell’adozione consapevole”, realizzato dal Comune di Cerveteri grazie al contributo della Città Metropolitana di Roma Capitale, nell’ambito del bando dedicato alle azioni di contrasto al sovraffollamento del canile. Il progetto punta a rafforzare le attività di prevenzione attraverso la registrazione degli animali, la sensibilizzazione dei proprietari e la promozione di comportamenti responsabili nella gestione degli animali domestici.

Le giornate di microchippatura sono possibili anche grazie al supporto della Regione Lazio e della ASL Roma 4, che collaborano con il Comune nelle attività di prevenzione e controllo del fenomeno del randagismo.

La microchippatura rappresenta uno strumento fondamentale: consente infatti di identificare l’animale e registrarlo nella banca dati nazionale, facilitando il ritrovamento in caso di smarrimento e contribuendo a contrastare il fenomeno dell’abbandono.

«Queste giornate – dichiara il Sindaco Elena Gubetti – rappresentano un’iniziativa molto importante per il nostro territorio. Il microchip è un gesto semplice ma fondamentale per la tutela degli animali e per la prevenzione del randagismo. Grazie al contributo della Città Metropolitana di Roma Capitale, al supporto della Regione Lazio e della ASL Roma 4 possiamo offrire ai cittadini un servizio gratuito e allo stesso tempo rafforzare le politiche di sensibilizzazione e responsabilità verso gli animali d’affezione».

«Desidero inoltre – aggiunge il Sindaco – ringraziare per l’organizzazione la Delegata al Benessere Animale Adelaide Geloso, le Guardie Ecozoofile di FareAmbiente e il veterinario Dott. Fabrizio Nusca per la preziosa collaborazione e la disponibilità dimostrata nel rendere possibile questa iniziativa al servizio della nostra comunità».

Il Comune invita tutti i cittadini proprietari di cani che non hanno ancora provveduto alla registrazione dell’animale a partecipare alle giornate di microchippatura gratuita organizzate sul territorio comunale.

Tutte le informazioni su date, orari e modalità di partecipazione saranno diffuse attraverso i canali istituzionali del Comune: