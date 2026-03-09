Ad Anguillara Sabazia copiosa perdita d’acqua, Italia dei Diritti De Pierro denuncia assenza di Acea e comune

Comunicato stampa

Ad Anguillara Sabazia bollette per la fornitura di acqua sempre più alte e servizio sempre meno soddisfacente con perdite copiose del prezioso liquido che persistono per mesi senza che nessuno intervenga

Roma 9 marzo 2026: Di nuovo Anguillara Sabazia nel mirino del movimento politico Italia dei Diritti De Pierro. Questa volta la responsabile per l’Area del Lago di Bracciano Ylenia Massimini segnala una copiosa perdita d’acqua:”

Ci troviamo in via Monte Cimino dove da un mese circa persiste una perdita di acqua, un problema che sembra non interessi a chi amministra questo comune. E’ vero che la competenza del servizio idrico dal 2022 è di competenza Acea Ato 2 ma è pur vero che l’amministrazione comunale ha il dovere di fare in modo che la stessa Acea intervenga per porre fine a questo problema.

Da quando c’è stato il trasferimento di competenze dal comune all’Acea, le bollette per la fornitura idrica sono aumentate mentre il servizio resta carente e a farne le spese sono i cittadini. L’acqua è una risorsa preziosa che non deve essere sprecata in questo modo, e le rotture delle condutture andrebbero subito riparate per evitare la dispersione idrica e laddove l’Acea tarda a intervenire, il comune dovrebbe farsi carico di sollecitare gli interventi, è un dovere di chi amministra garantire servizi efficienti – conclude la Massimini – perché chi paga per un servizio merita che lo stesso venga fornito in maniera soddisfacente”.

Anche Carlo Spinelli segretario provinciale romano e responsabile nazionale per la Politica Interna del movimento presieduto dal giornalista Antonello De Pierro commenta la segnalazione di Ylenia Massimini:” Il problema delle condutture idriche è molto diffuso, purtroppo in molti comuni le stesse sono ormai datate nel tempo e le rotture sono frequenti. La domanda che sorge spontanea è, ma chi paga queste continue riparazioni? Rientrano nelle bollette che vengono poi inviate ai cittadini?

Se così fosse si spiegano anche i continui rincari delle stesse, e si spiegano anche le continue rotture. Al di là di questo, quando le rotture si verificano, devono anche essere subito riparate, invece le perdite d’acqua, a volte anche copiose, restano per giorni e giorni con il disinteresse di chi dovrebbe intervenire e delle amministrazioni che dovrebbero sollecitare gli interventi ma nicchiano.

Interesseremo attraverso la nostra candidata a sindaco per Anguillara Sabazia Sandra Germogli, chi di competenza affinché il problema in via Monte Cimino venga risolto il prima possibile; se l’amministrazione resta assente – conclude Spinelli – Italia dei Diritti De Pierro è sempre presente quando si tratta di far rispettare i diritti dei cittadini”.

Ufficio stampa Italia dei Diritti De Pierro provincia di Roma

