9 Marzo, 2026
Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeCultura

Letture e comunità: la libreria Giunti riaccende le domeniche letterarie di Bracciano

La mattina di domenica 8 marzo, alle 11:00, la libreria Giunti al Punto di Bracciano (Via Agostino Fausti 31) ha ripreso la rassegna Il libro della domenica. Scrittori che leggono scrittori, iniziativa che dallo scorso maggio continua a registrare un’ottima partecipazione.

 

Il progetto, ideato dall’instancabile padrona di casa Alessandra Rossi, punta a creare un gruppo di lettura aperto alla cittadinanza, un appuntamento mensile e domenicale dedicato al confronto sulla letteratura, con la presenza di autori locali chiamati a presentare e leggere opere di altri scrittori del territorio.

Il settimo incontro ha avuto come protagonista lo scrittore Rodolfo Fellini, che ha presentato il suo ultimo romanzo Girotondi d’acqua, una saga familiare di 672 pagine articolata in tre parti e ambientata tra il 1965 e il 2018. Alcuni brani sono stati letti da Francesca Reboa, Giuseppina Dibitonto e Lorenzo Avincola, dando avvio a un vivace scambio tra l’autore, i lettori e il pubblico presente, dimostrando la validità di una formula che ci auguriamo possa durare nel tempo.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 19 aprile, alle 11:00, sempre presso la libreria Giunti al Punto, con la scrittrice Marika Campeti e il suo nuovo romanzo L’ultimo respiro di Mara.

La Redazione 

