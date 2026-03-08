8 Marzo, 2026
Il sindaco Crocicchi: “Un pensiero e un ringraziamento per tutte le donne della comunità di Bracciano”

Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

In occasione della Giornata Internazionale delle Donne, rivolgiamo un pensiero e un ringraziamento a tutte le donne della nostra comunità.
Questa ricorrenza assume quest’anno un significato ancora più importante perché cade a pochi giorni da una data storica: gli 80 anni dal voto alle donne in Italia.
Il 10 marzo 1946 le donne italiane votarono per la prima volta alle elezioni amministrative e, qualche mese dopo, il 2 giugno 1946, parteciparono al referendum istituzionale che sancì la nascita della Repubblica.
Una conquista fondamentale della nostra democrazia che ricorda quanto il cammino verso la piena parità sia stato lungo e quanto sia necessario continuare a difendere e rafforzare i diritti conquistati.
Da allora molta strada è stata fatta, ma il percorso verso una piena parità di opportunità continua.
Come Amministrazione rinnoviamo il nostro impegno nel promuovere politiche e iniziative a sostegno delle donne, valorizzando le loro idee, i loro progetti e il loro contributo alla crescita civile, sociale ed economica della nostra comunità.
Marco Crocicchi
