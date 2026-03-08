SCUOLE MEDIEDI CANALE: ALLARME TOPI RIENTRATO

il 23 febbraio scorso la Direzione scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale di Manziana informava il Comune di Canale Monterano sull’avvistamento di un topo all’interno dell’edificio scolastico. Lo stesso giorno, la ditta Ecofive, specializzata in questi interventi, effettuava il primo monitoraggio e la prima derattizzazione. Il 24 Febbraio una delle postazioni risultava attiva con la cattura di un topo. Il 26 Febbraio si effettuava un nuovo intervento di monitoraggio e derattizzazione senza catture.

Oggi 7 marzo, conclusa la settimana scolastica, si è intervenuti presso il teatro comunale per sigillare alcune fessure in cui si sarebbe potuto verificare un passaggio di roditori tra locali scuole e magazzino del teatro. La ditta Ecofive ha inoltre proceduto alla disinfezione e sanificazione di tutti gli ambienti della scuola e del teatro.