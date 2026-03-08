SCUOLE MEDIEDI CANALE: ALLARME TOPI RIENTRATO

Dal profilo Facebook del Comune di Canale Monterano
INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE
Al fine di informare le famiglie dei ragazzi che frequentano le scuole Secondarie Inferiori (Medie) di Canale Monterano si espone quanto segue:
il 23 febbraio scorso la Direzione scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale di Manziana informava il Comune di Canale Monterano sull’avvistamento di un topo all’interno dell’edificio scolastico. Lo stesso giorno, la ditta Ecofive, specializzata in questi interventi, effettuava il primo monitoraggio e la prima derattizzazione. Il 24 Febbraio una delle postazioni risultava attiva con la cattura di un topo. Il 26 Febbraio si effettuava un nuovo intervento di monitoraggio e derattizzazione senza catture.
Ancora il 2 marzo si procedeva nuovamente a istallare trappole. Il 3 una delle tavolette adesive istallate catturava un altro roditore. Le altre, vuote, venivano rimosse.
Oggi 7 marzo, conclusa la settimana scolastica, si è intervenuti presso il teatro comunale per sigillare alcune fessure in cui si sarebbe potuto verificare un passaggio di roditori tra locali scuole e magazzino del teatro. La ditta Ecofive ha inoltre proceduto alla disinfezione e sanificazione di tutti gli ambienti della scuola e del teatro.
Si ricorda ai cittadini che le scuole di Canale Monterano sono costantemente seguite con 5 postazioni di monitoraggio fisse. Per ulteriore garanzia, nel corso della settimana prossima proseguiranno i monitoraggi.
Lunedì 9 marzo si invierà una relazione dettagliata all’Istituto Comprensivo di Manziana con dati e certificazioni di quanto effettuato e riscontrato. Si chiederà inoltre maggiore attenzione ad alcune situazioni che possono ipoteticamente facilitare o permettere l’accesso di topi o altri animali all’interno dei locali scolastici, tra le quali:
– Evitare di dar da mangiare ad animali (gatti) nelle immediate vicinanze degli immobili scolastici;
– Evitare di lasciare avanzi di cibo o bevande nelle aule scolastiche;
– Evitare di lasciare aperte finestre (a scuole chiuse) e porte (a scuole aperte) che danno sull’esterno dell’edificio scolastico. Edificio che rimane pur sempre all’interno di un boschetto urbano.
– Conferire i rifiuti scolastici deponendoli nei mastelli raccoglitori esterni richiudendone i coperchi.
Sicuri di aver dato le spiegazioni richieste, si auspica una maggiore collaborazione di tutti finalizzata alla sicurezza dei ragazzi e alla salubrità degli immobili scolastici.