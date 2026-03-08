8 Marzo, 2026
BORSA DI STUDIO PER STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DEL COMUNE DI ORIOLO ROMANO

BORSE STUDIO PER GLI STUDENTI DI ORIOLO

Dal profilo Facebook del comune di Oriolo Romano

REGIONE LAZIO
Sono aperte le domande per la borsa di studio per studenti delle scuole superiori per l’anno scolastico 2025/2026.
Requisiti principali:
• Frequenza di un Istituto secondario di II grado (statale o paritario) o dei primi 3 anni di un percorso IeFP
• ISEE non superiore a € 15.748,78
Importo della borsa: €150, fino a un massimo di €500 in base alle risorse disponibili.
Domande dal 6 marzo al 7 aprile 2026
Alla domanda devono essere allegati:
• Attestazione ISEE
• Documento di identità del genitore/tutore (se lo studente è minorenne)
• Documento di identità e codice fiscale dello studente
Modalità di invio:
• A mano all’Ufficio Protocollo del Comune
• PEC: comuneorioloromano@postemailcertificata.it
• Email: postmaster@comuneorioloromano.vt.it
Modulo disponibile sul sito del Comune o presso l’Ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione.
