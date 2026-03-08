AVVISO ALLA CITTADINANZA DI TREVIGNANO: CAMBIO MEDICO DI BASE

DAL PROFILO FACEBOOK DEL COMUNE DI TREVIGNANO
A seguito della comunicazione pervenuta dalla Direzione della ASL RM4, si informa la cittadinanza che, a seguito della cessazione dell’attività della Medica di Medicina Generale dott.ssa Marzano, i residenti di Trevignano Romano possono procedere alla scelta temporanea di una Medica di Medicina Generale con studio a Trevignano.
La scelta può essere effettuata recandosi presso l’ufficio di Medicina di Base situato in Via del Lago – Bracciano.
Si ricorda inoltre che è possibile delegare un’altra persona per effettuare la scelta del medico.