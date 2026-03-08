8 Marzo, 2026
Il Comune di Vejano vince il bando ARSIAL 2026

Dal profilo Facebook del comune di Vejano

Il Comune di Vejano è risultato ammesso e finanziato nel bando ARSIAL per la valorizzazione dell’agroalimentare del Lazio con il progetto “Vini al Borgo 2026 – III Edizione”.
Un importante riconoscimento che consentirà di promuovere il nostro territorio, le eccellenze enogastronomiche e le tradizioni locali.
📍 Coming soon: Vini al Borgo 3.0
Un evento dedicato al vino, alla cultura del territorio e alla valorizzazione del centro storico di Vejano.
Restate sintonizzati per tutte le novità. 🍷
