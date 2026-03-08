SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CAI – SOTTOSEZIONE SORGENTI DEL MIGNONE

Dal profilo Facebook del comune di Vejano
Sezione di Viterbo
Il Comune di Vejano informa la cittadinanza che sono aperte le iscrizioni per l’anno 2026 al Club Alpino Italiano – Sottosezione “Sorgenti del Mignone”.
Ami camminare nella natura?
Vuoi condividere esperienze e fare nuove amicizie?
Vuoi conoscere e valorizzare il nostro territorio?
Il CAI promuove attività di trekking, escursionismo e iniziative volte alla tutela e alla scoperta dell’ambiente locale.
Quota di iscrizione annuale: 50 €
Per informazioni e iscrizioni:
338 1163040
info@caiviterbo-grupporiolo.it
Invitiamo tutti i cittadini interessati a partecipare e a vivere attivamente il nostro patrimonio naturale.