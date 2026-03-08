8 Marzo, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSocietà

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CAI – SOTTOSEZIONE SORGENTI DEL MIGNONE

0
112
iscrizioni aperte al CAI

Dal profilo Facebook del comune di Vejano

Sezione di Viterbo
Il Comune di Vejano informa la cittadinanza che sono aperte le iscrizioni per l’anno 2026 al Club Alpino Italiano – Sottosezione “Sorgenti del Mignone”.
Ami camminare nella natura?
Vuoi condividere esperienze e fare nuove amicizie?
Vuoi conoscere e valorizzare il nostro territorio?
Il CAI promuove attività di trekking, escursionismo e iniziative volte alla tutela e alla scoperta dell’ambiente locale.
Quota di iscrizione annuale: 50 €
Per informazioni e iscrizioni:
338 1163040
info@caiviterbo-grupporiolo.it
Invitiamo tutti i cittadini interessati a partecipare e a vivere attivamente il nostro patrimonio naturale.
Articolo precedente
Il Comune di Vejano vince il bando ARSIAL 2026
Articolo successivo
CORSO DI DIFESA PERSONALE PER LE DONNE DI CANALE MONTERANO

Ultimi articoli

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it