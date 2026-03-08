A Roma l’evento dedicato all’empowerment femminile. Biolghini: “costruire insieme percorsi di interazione tra culture”

Comunicato stampa

Nella giornata di sabato, presso la Sala del Carroccio del Campidoglio, si è tenuto l’incontro “Donne dal mondo e cittadinanza: prospettive accademiche e diplomatiche sull’empowerment femminile”, promosso dall’Accademia delle Marocchine nel Mondo / Moroccan Women Academy Worldwide (AMdM) con il patrocinio della Città metropolitana di Roma Capitale.

L’iniziativa ha riunito rappresentanti delle istituzioni, dalla diplomazia internazionale, università, imprese, tecnologia e media, ponendo la ricerca come strumento di conoscenza reciproca e sviluppo.

“La nostra presenza oggi sta a significare la vicinanza ai processi di mediazione interculturale, alla base delle politiche portate avanti insieme al Sindaco, Roberto Gualtieri. Un lavoro incredibile che parte dalle tante iniziative promosse negli ultimi anni, a cominciare dalla promozione dei Tavoli della Convivenza.

Progetto che ha visto una partecipazione numerosa da parte di tutta la cittadinanza oltre al progetto in corso per aprire a Roma un grande centro interculturale, per dare spazio alle associazioni che provengono anche dall’estero. È necessario garantire i diritti di tutti, tra cui quelli dei circa 686 mila cittadini che vengono da altri parti del mondo e che oggi vivono sul territorio metropolitano. Noi ci siamo e ci saremo, per costruire insieme percorsi di interazione tra culture”

Così Tiziana Biolghini, Consigliera Delegata alle Pari Opportunità, Politiche Sociali, Cultura, Partecipazione e Anticorruzione.