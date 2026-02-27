“La Nave della Biennale” 2026: arte, imprenditorialità, scienza e valorizzazione femminile a bordo per il decennale dei Licei artistici

Comunicato stampa

Dal 4 all’8 marzo: 250 studenti da tutta Italia in crociera formativa Civitavecchia-Barcellona con Grimaldi Lines.

Dal 4 all’8 marzo 2026, circa 250 studenti e studentesse di licei artistici italiani saliranno a bordo di una delle navi Grimaldi Lines (partenza da Civitavecchia, scalo a Porto Torres per le scuole sarde) diretti a Barcellona per un’esperienza immersiva di formazione scuola-lavoro che unisce arte contemporanea, imprenditorialità creativa, scienza e sensibilizzazione sociale.

Riparte “La Nave della Biennale”, il progetto di punta di ViaggiArte, la Biennale nazionale dei Licei artistici. Quest’anno ricorre il 10° anniversario della Biennale – riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) come “Manifestazione per la Valorizzazione delle Eccellenze” e promossa dall’Associazione ABiLiArt con il supporto della Rete Nazionale dei Licei Artistici (ReNaLiArt).

A bordo sarà allestita una rassegna fotografica delle opere più significative delle edizioni precedenti della Biennale, trasformando la nave in una vera “galleria galleggiante” che porta l’arte dei giovani talenti italiani verso nuovi pubblici internazionali.

Cuore formativo: un percorso di startup education guidato da mentor esperti e dal team di MindSharing.tech. Gli studenti, divisi in team eterogenei, trasformeranno un’idea artistica in progetto imprenditoriale concreto attraverso Business Model Canvas, metodo Lean Startup, validazione “out of the building”, pitch training, gamification, crowdfunding e un Hackathon YouthPreneurs. Culmine: domenica 8 marzo, Pitch Battle finale con premiazione dei tre migliori progetti.

Novità scientifica 2026: in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) – Laboratori Nazionali di Frascati – è previsto un laboratorio didattico interattivo su “La luce visibile e i colori” (approccio sperimentale: spettro elettromagnetico, riflessione/rifrazione, ottica ondulatoria, differenze luce/pigmento) e applicazioni alla diagnostica dei beni culturali. Completano il programma un seminario su relatività generale, onde gravitazionali e il progetto Einstein Telescope (candidato in Sardegna, regione toccata dalla crociera).

Momento dedicato all’8 marzo – Festa della Donna: performance teatrale “Voci di donne” con 14 studentesse che impersoneranno figure storiche di emancipazione femminile (abiti realizzati dalle sezioni moda del Liceo Artistico Enzo Rossi e dell’Istituto Aniene di Roma). Iniziativa di sensibilizzazione contro disturbi alimentari e violenza: distribuzione dell’opuscolo del Ministero della Salute “Conoscere, affrontare e vincere i disturbi dell’alimentazione e della nutrizione” e del segnalibro “Sei speciale”, con disegni di Nadia Accetti, fondatrice dell’Associazione Donna Donna che ha voluto fortemente la campagna “Gustiamo insieme la vita”.

Il viaggio include visite guidate a Barcellona (Rambla, Barrio Gotico, Gaudí, Boqueria) e Figueres (Teatro-Museo Dalí), cene, pernottamenti e attività ludiche a bordo (discoteca Planetarium).

Partner e sostenitori: Grimaldi Lines, ReNaLiArt, ABiLiArt, MindSharing.tech, INFN, Fabriano (la più antica cartiera d’Europa, fondata nel 1264), con organizzazione tecnica di Elly Travel SRL (M.T.B. – Management of Tourism and Biodiversity), specializzata da oltre 20 anni in turismo educativo responsabile e interdisciplinare.

«Questo decennale celebra non solo l’arte, ma la capacità dei nostri licei artistici di generare impresa creativa, pensiero critico e dialogo tra discipline. La Nave è il ponte tra scuola, innovazione, scienza e futuro sostenibile» afferma Mariagrazia Dardanelli, coordinatrice ViaggiArte e figura di riferimento ABiLiArt/ReNaLiArt.

«Educare all’imprenditorialità significa allenare il pensiero progettuale, il lavoro di squadra, la responsabilità e il coraggio di mettersi in gioco. A bordo, l’apprendimento esce dall’aula e diventa trasformativo» aggiunge Aldo Pergjergji, presidente MindSharing.Tech APS e responsabile Formazione a bordo.

Le scuole presenti sulla Nave della Biennale 2026:

I.I.S. Publio Elio Adriano – Tivoli (RM)

I.I.S. Confalonieri-De Chirico – Roma

Istituti Paritari Aniene – Roma

I.I.S. Leonardo da Vinci – Lanusei (NU)

I.I.S. Dettori-De Andre’ – Tempio Pausania (SS)

I.I.S. De Castro-Contini – Oristano