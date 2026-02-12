12 Febbraio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSocietà

Postamat fuori servizio a Cerenova, il Comune di Cerveteri invia una nota ufficiale alla Direzione

0
46

Comunicato stampa

Il Delegato Territoriale di Marina di Cerveteri Renato Galluso: “Mancati funzionamenti dello sportello causano disagi importanti alla popolazione”

“Troppe occasioni in cui i cittadini si trovano privati di un servizio fondamentale come lo sportello del Postamat. Per questo motivo, la Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti, che ringrazio per l’attenzione e l’interesse riservato, ha inviato una nota ufficiale a Poste Italiane, rappresentando il disagio vissuto dai cittadini e chiedendo un’analisi approfondita o in caso, la sostituzione dell’apparecchio”. A dichiararlo è Renato Galluso, Delegato Territoriale di Marina di Cerveteri, che aggiunge:

“Lo sportello Postamat è un servizio importantissimo per la nostra collettività. Il suo non funzionamento, episodio che purtroppo si è verificato in più occasioni, causa un disagio fortissimo, soprattutto a quella fascia di popolazione più anziana e più fragile della popolazione, spesso impossibilitata a recarsi con mezzi propri allo sportello di Cerveteri capoluogo. Inviare una nota ufficiale a nome dell’Amministrazione era un impegno che avevo preso con i cittadini in questi giorni. Continuerò, da Delegato e da cittadino, a monitorare la situazione affinché la problematica venga risolta in maniera definitiva il prima possibile. Intanto, colgo l’occasione per ringraziare la Sindaca Gubetti per l’attenzione e la sensibilità dimostrata sul tema, certo che la Direzione di Poste Italiane, come sempre accaduto, risponderà in maniera celere e con fatti concreti”.

Articolo precedente
SALUTE, NURSING UP. GIORNATA MONDIALE DEL MALATO: IN ITALIA CI SONO CIRCA 14 MILIONI DI ANZIANI, 24 MILIONI DI MALATI CRONICI E 4 MILIONI DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI.
Articolo successivo
“IL SUONATORE FABER”, AL TEATRO DI CANALE MONTERANO

Ultimi articoli

Cultura

“IL SUONATORE FABER”, AL TEATRO DI CANALE MONTERANO

Società

SALUTE, NURSING UP. GIORNATA MONDIALE DEL MALATO: IN ITALIA CI SONO CIRCA 14 MILIONI DI ANZIANI, 24 MILIONI DI MALATI CRONICI E 4 MILIONI...

Primo piano

BRACCIANO: EMERGENZA MALTEMPO – AGGIORNAMENTO

Politica

SANITÀ; D’AMATO SUI FARMACI TUTTO VERO, INTERPRETAZIONI REGIONALI RESTRITTIVE E PENALIZZANTI

Cultura

EMOZIONI IN SCENA: AL TEATRO MARCONI DI ROMA LA LOCANDIERA CONQUISTA GLI STUDENTI DELL’ ISTITUTO ALBERGHIERO

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it