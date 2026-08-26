Comunicato stampa

4 e 5 SETTEMBRE 2026 – BRACCIANO – BOSCO DI SAN CELSO

Un progetto di Fernanda Pessolano / Ti con Zero ETS

Suvvia, non te la prendere. / Piuttosto, per una volta, / goditi in pace il silenzio / e le sue voci ascolta… / Ascolta radiobosco / che trasmette di ramo in ramo / la musica della vita, / il suo eterno richiamo…

Ascolta il canto del vento, / il mormorio dei ruscelli / e tra i nidi le dolci / chiacchiere degli uccelli… / Segui di foglia in foglia, / di sentiero in sentiero, / la natura che si nasconde / nel suo verde mistero. Gianni Rodari

“Storie in cielo e in terra” è la terza edizione di un festival per ragazzi, rodariano di nascita, che ha come obiettivo leggere camminando, interpretare giocando, sorridere partecipando. E’ un approccio multidisciplinare, tra teatro, letteratura per l’infanzia, scienza e socializzazione delle esperienze, per avvicinare, semplificare e divulgare la cultura e la pratica ecologica. Un festival ideato e progettato da Fernanda Pessolano / associazione Ti con Zero ETS, nel bosco di San Celso di Bracciano il 4 e 5 settembre, dedicato a Gianni Rodari, al suo patrimonio letterario e alla natura, che ambientava e accompagnava le sue fiabe e le sue filastrocche, i suoi personaggi e i suoi sogni, la sua ecologia.

Nel programma del nostro “Storie in cielo e in terra” si trovano teschi e Pinocchi, libri nel bosco e alberi delle storie, un teatro naturale e un sentiero danzato, una camminata notturna tra scienza e danza e una notte di pupazzi in biblioteca.

Apre il Festival, venerdì 4 settembre, “La notte dei pupazzi in biblioteca”, giornata nazionale dedicata ai piccoli e ai loro pupazzi, cui segue nel bosco l’avventura serale “Attori della natura”, un sentiero tra scienza e danza per catturare insetti notturni e raccontare un bozzolo, con Umberto Pessolano e Irene Maria Giorgi / Compagnia Bianco Teatro.

Quest’anno i piccoli e i giovani saranno ancora più protagonisti: con il Passaporto junior del Cammino dei vulcani, con timbri lungo il percorso e premi finali per chi giunge al Festival a piedi o in bicicletta, sostenendo la cultura ecologica (in collaborazione con Punto Giunti); e con lo spettacolo itinerante “Le dee dentro la donna”, tra mito, danza e musica dal vivo della compagnia Cor Unum-performing dance lab e delle allieve (da 7 a 17 anni) della scuola di danza Valù diretta da Maria Luisa Pellerito.

Il teatro di figura e il teatro di narrazione per ragazzi arrivano al cuore, dialogano e condividono quel patrimonio che è di tutti, invece il Teatro Verde arriva in ogni dove. Sabato alle ore 11 nel teatro naturale del bosco Andrea Calabretta con Storie all’improvviso da 0 a 99 anni; e dalle 10 alle 13 la biblioteca nel bosco, a cura della Biblioteca comunale di Bracciano che, grazie alla passione delle sue bibliotecarie e al gruppo di volontari Nati per Leggere, si veste con rami, legge le foglie, coltiva i piccoli semi / lettori.

La novità del 2026 sono: La radiolina nel bosco, una vera e propria postazione radio per iniziare quell’archivio di conte, filastrocche e poesie che Ti con Zero, in collaborazione con Sonodramma kids, vuole raccogliere e Un albero delle storie, dedicato a Gianni Rodari, come comoda postazione di lettura con libri, audioletture in cuffia, e QR Code; e una camminata per l’inclusività dell’associazione Disability Pride, progetto finanziato dalla Regione Lazio per il Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino.

Tra bosco e lago, spettacoli e laboratori, scienza e letture, dedica una giornata alla natura e nella natura per scoprire storie e animali, dipingere Pinocchi, costruire marionette e fantaforme, registrare conte e filastrocche. Vieni al festival di Gianni Rodari con curiosità e allegria, abbigliamento adeguato. Nel bosco: scarpe chiuse, pantaloni lunghi; in acqua: costume da bagno e telo. Se rimani con noi pranzo al sacco e acqua

Il festival, autofinanziato, ha il patrocinio del comune di Bracciano e del Parco Bracciano-Martignano, con la preziosa collaborazione della Biblioteca Bartolomea Orsini di Bracciano, Taxa, divulgazione scientifica e Compagnia Teatro Verde.

Collaborano al progetto: Caterina Acampora, attrice e social media; Sonia Boffa, lettrice e operatrice culturale; Andrea Calabretta, Compagnia Teatro Verde; Valentina Cognatti, compagnia Margot Theatre; Marzia Coronati, radio documentarista; Chiara De Angelis, artista e operatrice culturale; Irene Maria Giorgi, performer, danzatrice; Maria Luisa Pellerito, danzatrice, formatrice; Fernanda Pessolano, artista e operatrice culturale; Umberto Pessolano, geologo e naturalista preparatore, esperto nella didattica scientifica; Ornella Ricci, pittrice e acquerellista; Gruppo Volontari Nati per Leggere; Taxa; Associazione Camminare per Unire; Disability Pride; Sonodramma Kids; Cor Unum-performing dance lab; Valù Fitnessclub, Compagnia Bianco Teatro

Un grazie a: Franco Calzature di Bracciano; Punto Giunti Bracciano; Elvira Arte, C&D Servizi

Link programma https://www.camminodeivulcani.it/index.php/2026/08/15/storie-in-cielo-e-in-terra-programma/

Ufficio stampa: Ti con Zero tel. 3498728813.

PARTECIPAZIONE GRATUITA E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA per alcuni appuntamenti prenotazioni obbligatoria: tel. 3498728813, email levocidelvulcano@gmail.com.