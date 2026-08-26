Comunicato stampa

Ad organizzarlo, in Piazza Vicinatello nel cuore del Centro Storico di Cerveteri, la Pizzicheria Ilari. Appuntamento per sabato 29 agosto alle ore 20:30

“Aveva scelto di stabilirsi a Cerveteri, nella nostra città: una terra che ha amato fino all’ultimo giorno, fino a quella maledetta sera di ottobre di 13anni fa in cui ci ha lasciato troppo presto. In occasione della 63esima Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, a Cerveteri, ci sarà un omaggio a Giuliano Gemma, uno degli attori simbolo del western in Italia e nel mondo. A promuoverlo, è Francesco della Pizzicheria Ilari, nel nostro Centro Storico, che ha organizzato la proiezione del docu-film ‘Un Italiano nel mondo’, il toccante racconto, curato dalle figlie Vera e Giuliana, tra ricordi, testimonianze e immagini inedite”.

Ad annunciare la proiezione del docu-film, in programma sabato 29 agosto a partire dalle ore 20:30 in Piazza Vicinatello, è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri. La proiezione è ad ingresso gratuito.

“Gemma per tanti anni ha vissuto a Cerveteri ed è stato parte attiva della nostra città, non mancando mai di far sentire la propria presenza in tanti momenti culturali – ha proseguito il Sindaco Gubetti – già dopo l’Estate, mi farò promotrice presso la Commissione Toponomastica del nostro Comune affinché si individui un’area della nostra città da intitolare proprio al suo ricordo: uno spazio in cui i nostri cittadini possano ricordare il grande attore e uomo che è stato Giuliano”.

“Un momento per celebrare, all’interno della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, un’icona indimenticabile del cinema italiano come Giuliano Gemma – ha detto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – dal western all’avventura fino al grande cinema d’autore: Gemma, artista completo e con un grande amore per Cerveteri, è e rimarrà per sempre una figura amata da tutti e ho accolto davvero con piacere l’iniziativa proposta da Francesco Ilari. Una proiezione che tutti gli appassionati di cinema e del grande western, non possono davvero perdersi. Ad introdurre la serata, la giornalista e consorte di Gemma, Baba Richerme Gemma”.

Giuliano Gemma è considerato una delle star più popolari dei cult movies italiani degli anni Settanta, oltre che dei gloriosi spaghetti western. La sua carriera e la sua vita sono raccontate attraverso immagini e testimonianze dirette dalla figlia Vera e con interviste a personaggi di spicco come Dario Argento, Monica Bellucci, Barbara Bouchet, Bud Spencer, Lina Wertmuller ed Ennio Morricone.