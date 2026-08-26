Comunicato stampa

Valga per tutto e tutti la citazione di Arthur Schopenhauer che ha riportato l’affermazione originaria dello scrittore spagnolo Mariano José de Larra: “Chi non ha tenuto con sé un cane, non sa cosa sia amare ed essere amato”.

Mio padre, Lucrezio, Fondatore del Circolo Cacciatori in Siderno, Cacciatore eccelso nel praticare l’Arte declinata da Senofonte, ben oltre la ricerca del carniere, Allevatore di Setters Inglesi – Allevamento dell’Aspromonte – e poi Giudice Cinofilo – Gare di Bellezza – Nazionale (E.N.C.I.) ed Internazionale (F.C.I.), pubblicista sulla Rivista Diana, che ha redatto testi di Cinotecnia valutati dagli intenditori come la Bibbia sull’argomento de quo, ha trasmesso a noi figli, carattere acquisito, oltre quelli avuti per genetica ereditaria, l’amore incondizionato verso il Cane.

Per dimostrare il mio amore verso i Cani, che ho frequentato sin dalla più tenera età, più modestamente, mi sono attardato a dedicare un Opuscolo (vedi foto) di alcune sue immagini alla “nostra”, di famiglia, Gaia, Bulldog Inglese, completato con anche immagini sulla Natura, che rispetto a 360°.

Viva il Cane!

Luigi Misuraca