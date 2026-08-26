26 Agosto, 2026
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“Note di solidarietà – Le voci che fanno bene”

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Comunicato stampa

“Note di solidarietà – Le voci che fanno bene”, un format musicale nato con l’obiettivo di coniugare spettacolo, partecipazione e impegno sociale, offrendo alle realtà del territorio, un primo appuntamento, un’occasione di visibilità, condivisione e sostegno.
Un progetto nato dalla stretta e consolidata collaborazione tra l’Associazione Umanitaria Trevignanese, Sintònia e In Itinere, grazie alla sempre presente energia di Gianfranco Venturi, si è voluto utilizzare la musica come stimolo per la comunità a ritrovarsi in piazza, scoprendo le tante realtà che hanno aderito.
Saliranno sul palco artisti a “tributo” di quattro grandi protagonisti della musica italiana, per uno spettacolo dinamico, emozionante e coinvolgente.
Ma come si rende evidente già dal titolo, il cuore del progetto è il coinvolgimento delle realtà associative aderenti che racconteranno la propria attività, indicando i progetti che li vedono realmente attivi, disponibili a sostenere anche i bisogni “invisibili” per i distratti, spesso nascosti per lo stigma che li accompagna
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