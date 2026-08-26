Tre serate, tre luoghi della città e tre proposte musicali differenti. Il 4, 5 e 12 settembre arriva “Generations – La musica non ha età”, la rassegna gratuita organizzata da Wandy Star Service, con il patrocinio morale di Confcommercio Roma Litorale Nord.

Il primo appuntamento è in programma il 4 settembre a San Liborio, con una serata dedicata al repertorio del liscio. Il 5 settembre la manifestazione si sposterà a Campo dell’Oro, con musica e Urban Dance. La conclusione è prevista il 12 settembre all’Arena Pincio, con uno spettacolo dedicato alla musica latina e alla salsa.

Elemento comune alle tre serate sarà la partecipazione di realtà del territorio, coinvolte con propri gruppi, allievi ed esibizioni. La rassegna punta a coinvolgere pubblici di età diverse, valorizzando i quartieri e costruendo una collaborazione diretta con le realtà locali.

«È un’iniziativa che porta musica e occasioni di incontro in più zone della città, valorizzando i quartieri e coinvolgendo tante realtà del territorio», dichiara il sindaco Marco Piendibene. «Ringrazio gli organizzatori e tutti coloro che contribuiranno alla riuscita delle tre serate».

«Generations nasce anche dalla volontà di creare una collaborazione concreta con le realtà locali», aggiunge l’assessore al Commercio Giancarlo Cangani. «Le attività economiche, insieme alle scuole di danza e agli artisti del territorio, saranno parte di un progetto che mette al centro i quartieri e la loro vitalità».

Nelle aree interessate dagli eventi sarà infatti possibile coinvolgere le attività commerciali che vorranno partecipare con propri spazi dedicati alla presentazione e alla vendita dei prodotti, compatibilmente con gli spazi disponibili e con le disposizioni previste.

Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito.