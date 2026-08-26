Comunicato stampa

CIVITAVECCHIA – Uno dei giornalisti e commentatori più conosciuti del panorama nazionale arriva a Civitavecchia. Martedì 1° settembre, alle ore 17.30, la Cittadella della Musica ospiterà Marco Damilano per un nuovo appuntamento di “Umani ancora – Incontri di lettura tra memoria e attualità”.

Giornalista, autore e volto televisivo, Damilano presenterà “Noi siamo i tempi”, il suo ultimo lavoro, da cui prenderà avvio un confronto sui grandi temi del presente, sulla società italiana e sulle trasformazioni che attraversano il nostro tempo.

A introdurre l’incontro sarà l’assessora ai Servizi sociali Antonella Maucioni. I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco Marco Piendibene.

Nel corso dell’appuntamento Marco Damilano dialogherà con don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea Saving Humans, sacerdote impegnato da anni accanto alle persone migranti e nelle attività di soccorso e tutela dei diritti nel Mediterraneo. Un confronto che metterà insieme attualità, memoria, responsabilità collettiva e impegno civile.

«La presenza di Marco Damilano è un’occasione importante per la nostra città», dichiara il sindaco Marco Piendibene. «Portiamo alla Cittadella della Musica una voce autorevole del dibattito pubblico nazionale e un momento di confronto aperto alla cittadinanza».

«Con “Umani ancora” vogliamo creare spazi nei quali fermarsi a riflettere sulle grandi questioni sociali del nostro tempo», sottolinea l’assessora ai Servizi sociali Antonella Maucioni. «L’incontro con Marco Damilano e don Mattia Ferrari va esattamente in questa direzione».

«Ospitare un autore e giornalista come Marco Damilano arricchisce la proposta culturale della città», aggiunge l’assessora alla Cultura Stefania Tinti. «Sarà un appuntamento capace di unire lettura, attualità e confronto».

L’incontro si terrà alla Cittadella della Musica, in via Gabriele D’Annunzio 2.