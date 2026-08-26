Bracciano: La vice sindaca Alberi inaugura Germinazioni.

COMUNICATO STAMPA

Colavero: “Non vediamo l’ora che si cominci.”

Martedì 25, provenienti da tutta Italia, si sono presentati tutti i partecipanti al seminario-laboratorio di teatro contemporaneo, accolti da Biancamaria Alberi, vice sindaca e assessora alla Cultura e da Luciano Colavero e Chiara Favero i direttori artistici di “Germinazioni”.

L’incontro è avvenuto al Delia Scala, il teatro di Bracciano, ormai molto attivo dal 2024.

“Questo teatro – ha detto Alberi – che oggi accoglie voi e che sarà uno dei luoghi in cui svolgerete il vostro programma intensivo, sotto la guida di Luciano e Chiara, ha finora ospitato importanti e molto partecipate rassegne teatrali. ”Germinazioni” – ha aggiunto Alberi – è un momento fondamentale, direi uno snodo del ruolo e della funzione del nostro teatro: promuovere nella nostra comunità i contenuti del teatro moderno, che coinvolgendo il pubblico, in modo che da spettatori si sentano partecipi di esperienze culturali, a cui aggiungiamo da oggi – grazie al talento, all’esperienza, ma direi anche alla sapienza di Chiara e Luciano – la funzione di pedagogia drammaturgica, perché germini una nuova e moderna produzione di testi, ma anche di tecniche di regia e di formazione attoriale.”

Come è ormai noto gli incontri, cominciati subito dopo l’inaugurazione, del 25, si svolgeranno fino al 30 agosto. Due sono le finestre aperte ai cittadini: ogni giorno dalle 10 alle 11 presso l’Archivio Storico di piazza Mazzini e presso il Delia Scala dalle 18 alle 19, in via delle Ferriere.

Il resto della giornata è riservato alle sessioni di studio, di training e approfondimento.

Germinazioni ha portato a Bracciano anche un’altra innovazione: per la prima volta i tre più importanti luoghi istituzionale delle politiche culturali promossi dal Comune faranno rete. Infatti, il Teatro del Lago “Delia Scala”, l’Archivio Storico di Bracciano e la Biblioteca Comunale saranno coinvolti per ospitare i partecipanti, a seconda delle esigenze richieste dal programma intensivo.

“Buon lavoro”, ha augurato Biancamaria Alberi al termine della cerimonia di inaugurazione di “Germinazioni”.

Assessorato alla cultura