Dal profilo Instagram di Giovani Democratici

Da mesi, come Giovani Democratici, portiamo avanti la proposta di potenziare la FL5 e le linee ferroviarie regionali, chiedendo più corse e soprattutto l’estensione del servizio nelle ore serali e notturne. Abbiamo iniziato dai territori, portando la nostra proposta nelle istituzioni locali: prima a Santa Marinella, poi a Civitavecchia, fino ad arrivare in Assemblea Capitolina, dove è stata approvata all’unanimità una mozione che impegna il Sindaco Gualtieri a chiedere a RFI e alla Regione Lazio l’istituzione di una corsa notturna aggiuntiva sulla FL5.

Da questa mobilitazione è nato anche un percorso a livello nazionale. La nostra proposta è arrivata alla Camera attraverso l’interrogazione, a prima firma del vicepresidente della Commissione Trasporti Andrea Casu e sottoscritta dai deputati Barbagallo, Bakkali, Ghio e Morassut, rivolta al ministro Salvini. Finalmente, dopo mesi, è arrivata la risposta. E la risposta mette nero su bianco un punto fondamentale: la Regione Lazio può incrementare l’offerta, avviando un percorso con il gestore dell’infrastruttura. È esattamente ciò che chiediamo da tempo, cioè che le ferrovie regionali diventino una vera rete metropolitana, più frequente, affidabile e attiva anche di notte.

Oggi, invece, pendolari, studenti e lavoratori devono ancora fare i conti con ritardi, cancellazioni, corse insufficienti e sovraffollamento. Ora la responsabilità è della Regione, dice Salvini. Presidente Rocca, cosa intende fare? La proposta c’è. Il percorso istituzionale è iniziato. La possibilità di intervenire è stata confermata. Adesso servono i treni. Le cittadine e i cittadini aspettano risposte. E soprattutto, aspettano treni anche di notte.