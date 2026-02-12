“IL SUONATORE FABER”, AL TEATRO DI CANALE MONTERANO

Comunicato stampa

C’è un’eredità musicale che continua a vibrare, nota dopo nota.

“IL SUONATORE FABER” è un evento speciale che celebra l’immenso Fabrizio De André. Sul palco, la storia incontra il futuro: la maestria di Michele Ascolese (storico chitarrista di Faber da “Le Nuvole” ad “Anime Salve”) e Daniele Fallarino guideranno un incredibile ensemble in un concerto che promette emozioni pure.

Il live è il culmine di un percorso intenso di stage e vedrà protagonisti: Guido Gabet, Cristina Nicoloso, Andrea Oliva, Alessandro Giardini, Fabrizio Canossa, Diego Brugnoli, Melissa Domenici, Michele Penza, Giancarlo D’Agostini, Emanuele Di Cosimo, Francesco Persiani, Federico Nespola e Davide Fallarino.

Dove: TMF Teatro Maurizio Fiorani – Il Teatro di Canale Monterano 🗓

Quando: • Sabato 14 Febbraio – ore 21:00 • Domenica 15 Febbraio – ore 17:30

Info e Prenotazioni: 380 462 0311 oppure 3286748785

Non mancate, sarà un viaggio indimenticabile tra le corde dell’anima.