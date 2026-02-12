SALUTE, NURSING UP. GIORNATA MONDIALE DEL MALATO: IN ITALIA CI SONO CIRCA 14 MILIONI DI ANZIANI, 24 MILIONI DI MALATI CRONICI E 4 MILIONI DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI.

Comunicato stampa

SPESA PER L’ASSISTENZA IN CRESCITA MA TROPPO POCHI GLI INFERMIERI!

DE PALMA: «INVECCHIAMENTO E CRONICITÀ AVANZANO PERICOLOSAMENTE, LA DOMANDA DI CURE ESPLODE, MA GLI INFERMIERI, PERNO DELL’ASSISTENZA, DOVE SONO?»

L’Italia invecchia più velocemente della sua capacità di prendersi cura dei cittadini. E’ un dato schiacciante e incontrovertibile. In occasione della Giornata Mondiale del Malato, il sindacato Nursing Up lancia un allarme netto: i bisogni assistenziali crescono in modo esponenziale, ma il nostro Servizio sanitario nazionale è sempre più “povero di infermieri”.

Nel nostro Paese vivono circa 14 milioni di anziani, oltre 24 milioni di persone con almeno una patologia cronica e circa 4 milioni di non autosufficienti. Numeri che descrivono una domanda di cure continua, complessa e prolungata nel tempo. Le stime indicano che nei prossimi dieci anni i malati cronici potrebbero superare i 30 milioni, spingendo ulteriormente sotto pressione ospedali, territorio e famiglie.

La spesa per l’assistenza, da parte delle famiglie, è in aumento e ha già superato i 21 miliardi di euro l’anno, ma senza un investimento deciso sul personale infermieristico rischia di diventare un costo inefficiente, anziché un vero investimento in salute.

«La cura non è un atto astratto – afferma Antonio De Palma, presidente di Nursing Up – ma presenza quotidiana, continuità e relazione. Gli infermieri sono il perno dell’assistenza, soprattutto per anziani e malati cronici. Eppure continuano a mancare».

Secondo Nursing Up, il confronto con gli standard europei è impietoso: in Italia mancano circa 175mila infermieri. Una carenza strutturale che mette a rischio qualità delle cure, sicurezza dei pazienti e sostenibilità del sistema.

«La popolazione invecchia inesorabilmente, le cronicità aumentano, la domanda di cure esplode – conclude De Palma – ma il numero degli infermieri non cresce. Questa sproporzione è oggi uno dei principali pericoli per il diritto alla salute. Occorre fermare questa cosa verso il baratro!».

