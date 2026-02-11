BRACCIANO: EMERGENZA MALTEMPO – AGGIORNAMENTO

Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano
Proseguono i lavori necessari per la messa in sicurezza di VIA CLAUDIA, come disposto nella relazione geologica e agronomica che ha evidenziato smottamenti e pericoli sulla scarpata adiacente.
In data odierna sono terminati gli ingenti lavori per la messa in sicurezza delle alberature ad alto fusto. Domani proseguiranno i movimenti terra per la messa in sicurezza della scarpata.
Solo a seguito del completamento dei predetti interventi, sarà possibile riaprire alla viabilità pedonale e veicolare, che dovrebbe avvenire nella giornata di venerdì, salvo maltempo, con predisposizione di apposita segnaletica e barriere di sicurezza sulla carreggiata.
Fino al completamento degli interventi per la messa in sicurezza è disposta la chiusura di Via Claudia con divieto di transito veicolare e pedonale (ad eccezione dell’accesso alle proprietà presenti nel tratto interdetto) dal civico 98 fino all’intersezione con Via Quarto del Lago.
Si prega di rispettare la segnaletica e le modifiche alla viabilità e di prestare attenzione.
Resta attivo il Centro Operativo Comunale per monitoraggi e coordinamento degli interventi tra i vari enti preposti.
Continuiamo a lavorare su più fronti al fine di limitare al massimo i disagi e per intervenire in tutte le zone colpite dal maltempo.