SANITÀ; D’AMATO SUI FARMACI TUTTO VERO, INTERPRETAZIONI REGIONALI RESTRITTIVE E PENALIZZANTI

“La nota anonima della Regione di replica è imbarazzante e fuorviante. Il tema è molto semplice: a causa delle interpretazioni regionali un paziente affetto ad esempio da diverticolite che deve prendere il Normix dal primo febbraio deve pagare 8,32 euro poiché sono state date indicazioni restringenti ai medici di famiglia.

Lo stesso vale per il Lansoprazolo. Dietro il termine appropriatezza prescrittiva si sta giocando con i malati e si stanno punendo i medici di famiglia chiedendo loro somme in restituzione, come sta avvenendo in molte Asl. La tutela della salute non può avere una visione ragionieristica altrimenti eliminiamo i medici di famiglia e sostituiamoli con un algoritmo”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato.

