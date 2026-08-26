Riceviamo e pubblichiamo

Giovedì 27 agosto ore 21.00 – Teatro Maurizio Fiorani – Canale Monterano.

Lo spettacolo presenterà tutti i più grandi successi del cantautore ligure che, attraverso una produzione musicale raffinata, impreziosita di grandi collaborazioni artistiche, ha saputo dare voce a chi non ce l’ha e proporre le sue idee di giustizia e solidarietà senza alcuna preclusione o pregiudizio.

Informazioni e prenotazioni Tel. 328-6748785 – 380-4620311

A fine concerto momento conviviale offerto dal teatro con penne all’arrabbiata e vino tinto.

Vi aspettiamo!