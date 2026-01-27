Canale Monterano: “L’inchiostro del futuro” ha presentato il calendario delle attività del 2026

Sabato 24 gennaio 2026 L’Inchiostro del futuro, APS con sede in Canale Monterano, ha presentato il calendario delle attività proposte per il primo trimestre del 2026.

La Sala Natili, sede dell’Associazione, era gremita nonostante la giornata particolarmente piovosa, i presenti hanno partecipato con interesse a questo appuntamento che prevedeva anche il tesseramento annuale. Particolarmente gradita la presenza del sindaco, Alessandro Bettarelli, e di altri Amministratori locali.

La serata si è conclusa con un brindisi offerto dal presidente, Claudio Romagnoli, a tutti i convenuti.

Ci piace ricordare che l’Associazione, costituitasi nel 2018, ha avuto in questi anni un considerevole percorso di crescita con proposte di eccellente livello riferibili a diversi ambiti culturali quali le scienze nelle varie declinazioni, geologia, fisica, antropologia, scienze sociali, quelle riferibili alle nuove tecnologie e strumenti digitali, alla storia del territorio, alla letteratura, all’arte, alla fotografia, alla musica popolare oltre alla presentazione di libri in presenza degli autori.

Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno di esperti professionisti che a titolo gratuito hanno offerto ed offrono agli iscritti o partecipanti le loro conoscenze. Va segnalata la collaborazione molto proficua con l’Associazione “L’Amore è rispetto”, che è presente nel programma con un ciclo di conferenze del prof. Settimio La Porta.

La nostra è una piccola realtà, che opera in modo corale e appassionato dando buoni frutti.

Le interessanti iniziative proposte, rivolte non solo ai concittadini, hanno come obiettivo quello di animare tutta la comunità, gettando semi che stimolino la curiosità e la conoscenza.

Quindi, venite a conoscerci a Canale Monterano, l’Inchiostro del futuro Vi aspetta!