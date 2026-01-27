27 Gennaio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Canale Monterano: “L’inchiostro del futuro” ha presentato il calendario delle attività del 2026

0
135
inchiostro del futuro

Sabato 24 gennaio 2026 L’Inchiostro del futuro, APS con sede in Canale Monterano, ha presentato il calendario delle attività proposte per il primo trimestre del 2026.

La Sala Natili, sede dell’Associazione, era gremita nonostante la giornata particolarmente piovosa, i presenti hanno partecipato con interesse a questo appuntamento che prevedeva anche il tesseramento annuale. Particolarmente gradita la presenza del sindaco, Alessandro Bettarelli, e di altri Amministratori locali.

La serata si è conclusa con un brindisi offerto dal presidente, Claudio Romagnoli, a tutti i convenuti.

Ci piace ricordare che l’Associazione, costituitasi nel 2018, ha avuto in questi anni un considerevole percorso di crescita con proposte di eccellente livello  riferibili a diversi ambiti culturali quali le scienze nelle varie declinazioni, geologia, fisica, antropologia, scienze sociali, quelle riferibili alle nuove tecnologie e strumenti digitali, alla storia del territorio, alla letteratura, all’arte, alla fotografia, alla musica popolare oltre alla presentazione di libri in presenza degli autori.

Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno di esperti professionisti che a titolo gratuito hanno offerto ed offrono agli iscritti o partecipanti le loro conoscenze. Va segnalata la collaborazione molto proficua con l’Associazione “L’Amore è rispetto”, che è presente nel programma con un ciclo di conferenze del prof. Settimio La Porta.

La nostra è una piccola realtà, che opera in modo corale e appassionato dando buoni frutti.

Le interessanti iniziative proposte, rivolte non solo ai concittadini, hanno come obiettivo quello di animare tutta la comunità, gettando semi che stimolino la curiosità e la conoscenza.

Quindi, venite a conoscerci a Canale Monterano, l’Inchiostro del futuro Vi aspetta!

inchiostro del futuro      inchiostro del futuro

inchiostro del futuro

 

 

Articolo precedente
“INSIEME” PER LA PACE, LA FAMIGLIA E IL LAVORO. Incontro CGIL all’Ospedale Bambino Gesù di Roma
Articolo successivo
“Sosteniamo le comunità energetiche rinnovabili”: appello Coordinamento CERS Roma e Lazio

Ultimi articoli

Società

Il Comune di Bracciano rende omaggio alle vittime della Shoah

Eventi

“La prima vespa non si scorda mai”: presentazione letteraria ad Anguillara

Società

“Sosteniamo le comunità energetiche rinnovabili”: appello Coordinamento CERS Roma e Lazio

Politica

“INSIEME” PER LA PACE, LA FAMIGLIA E IL LAVORO. Incontro CGIL all’Ospedale Bambino Gesù di Roma

Cultura

Il Lions Club di Bracciano presenta il libro “Baldassarre Odescalchi, Memorie istorico critiche dell’Accademia dei Lincei

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it