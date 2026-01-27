“Sosteniamo le comunità energetiche rinnovabili”: appello Coordinamento CERS Roma e Lazio

Riceviamo e pubblichiamo
Come Coordinamento CERS Roma e Lazio lanciamo una campagna verso la Regione Lazio per chiedere fondi e sostegno alle Comunità Energetiche Rinnovabili https://cersromalazio.org/appello/.
In occasione di questa campagna abbiamo anche attivato il nuovo sito del Coordinamento (https://cersromalazio.org/), per rafforzare la nostra presenza e la comunicazione sui territori.
Vi chiediamo di firmare l’appello, come singoli cittadini o come organizzazioni, e di diffonderlo nelle vostre reti.