“INSIEME” PER LA PACE, LA FAMIGLIA E IL LAVORO. Incontro CGIL all’Ospedale Bambino Gesù di Roma

Comunicato stampa

“Mercoledì 28 gennaio incontro presso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma con il Segretario

Generale della CGIL, Maurizio Landini” lo annuncia in una nota per mezzo stampa la FP

CGIL Roma Lazio.

“Insieme. L’unione delle categorie per la pace, la famiglia e il lavoro” è il titolo scelto per

l’iniziativa organizzata dalla FP, FIOM e FILCAMS CGIL di Roma e Lazio per mercoledì

28 gennaio, alle ore 14, presso la Sala Convegni dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di

Roma, in piazza San Onofrio 4.

Il trinomio pace, famiglia e lavoro è l’impalcatura stessa sulla quale la CGIL quotidianamente svolge il suo ruolo di rappresentanza democratica di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori. Papa Francesco, in udienza con una delegazione del nostro sindacato, lo ha ricordato: “non esistono lavoratori liberi senza le organizzazioni sindacali”.

Momenti di confronto e dialogo come quelli di mercoledì, nei luoghi di lavoro e cura,

rappresentano un antidoto imprescindibile alla crisi sociale e morale che dilaga a livello

internazionale e nazionale; strumenti di libertà e solidarietà concreta che vanno tutelati e

coltivati.

Nell’occasione verrà avviato il “Coordinamento di collaborazione” delle tre

categorie nel posto di lavoro, che vedrà sotto il simbolo CGIL, la rappresentatività di operatori sanitari, sanificazione e operatori tecnici, espresse dai diversi settori, nell’unione in un unico “Insieme” sindacale nella salvaguardia di tutte le tipologie distinte delle classi di lavoro.

Parteciperanno il Segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, Paolo Terrasi (FP

CGIL), Giuseppe Casafina (FIOM CGIL) e Gianni Lanzi (FILCAMS CGIL). L’incontro sarà

introdotto dal Delegato della FP CGIL Nazionale ai Rapporti con il Vaticano, Riccardo

Cesari.

Ufficio comunicazione FP Roma-Lazio