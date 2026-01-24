24 Gennaio, 2026
MUNICIPIO XV, TORQUATI – RIBERA: “CON “INFORMA ENERGIA” DAL 26 AL 30 GENNAIO A PONTE MILVIO CAMPER INFORMATIVO SUL RISPARMIO ENERGETICO”

Avviso di bando per la riqualificazione di un immobile

Comunicato stampa

“Informa Energia”, la nuova campagna itinerante di Roma Capitale dedicata all’informazione e alla sensibilizzazione dei cittadini sul risparmio energetico, arriva in Municipio XV.

Dal 26 al 30 gennaio, un camper attrezzato con personale qualificato e sportello informativo, sosterà in Viale di Tor di Quinto, angolo Via Riano, per fornire assistenza e supporto gratuito ai cittadini sulla lettura delle bollette energetiche, sulle modalità di riduzione dei consumi domestici e su come migliorare l’efficienza; sulle agevolazioni e gli incentivi disponibili per famiglie e imprese e sulle opportunità offerte dalle comunità energetiche e dalle fonti rinnovabili.

“Informa Energia” nasce con l’obiettivo di portare sul territorio un’informazione chiara e accessibile a tutti, supportando i cittadini nelle scelte quotidiane per un uso consapevole dell’energia e contribuendo a ridurre l’impatto economico e ambientale dei consumi. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.romaperilclima.it.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore alle Politiche Ambientali del Municipio XV, Marcello Ribera.

