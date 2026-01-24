Si costituisce il Coordinamento permanente, “Roma Città Antifascista”

Comunicato stampa

Le realtà associative, sindacali e politiche presenti nell’Assemblea Cittadina hanno deciso di costituirsi in Coordinamento permanente, “Roma Città Antifascista”, con l’obiettivo di contrastare le continue violenze squadristiche che si registrano da tempo sul territorio metropolitano e di monitorarle attraverso la realizzazione di un apposito Osservatorio.

Stiamo assistendo, infatti, ad un crescendo di atti intimidatori e violenti da parte di gruppi ed organizzazioni di stampo nazifascista, razzista, sessista ed omofobo. Di fronte a tutto questo, noi rappresentiamo quei valori della nostra democrazia costituzionale, figlia del 25 aprile 1945, che chiamano ad una convivenza pacifica, rispettosa delle differenze, nella continua lotta per l’allargamento dei diritti sociali e civili, tanto più oggi, in presenza di una dilagante disuguaglianza sociale.

L’emersione di un millantato sovranismo post-fascista non è altro, infatti, che negazione e antitesi del principio della sovranità popolare costituzionale. Quindi, pur in presenza di innumerevoli e tempestivi presìdi organizzati dalle singole realtà antifasciste in risposta a questa recrudescenza sfacciata del fascismo, noi riteniamo fondamentale che i soggetti aderenti a questo Coordinamento permanente diano vita ad una grande iniziativa pubblica unitaria.

L’appuntamento è per sabato 31 gennaio 2026, alle ore 10, nei Giardini di Piazza Vittorio Emanuele.

La conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa si terrà mercoledì 28 gennaio, alle ore 12, presso la FILT-CGIL di Piazza Vittorio Emanuele 113.

Hanno finora aderito:

AAMOD, ADI Roma, ANPC, ANPI, ANPPIA, ANVRG, Archivio Flamigni, Articolo 21, Associazione Carteinregola, Ass. Culturale Enrico Berlinguer sez. Menichelli, Ass. Parliamo di Socialismo, Attac Roma, Blue Room Libreria indipendente, CGIL Roma e Lazio, Cinecittà Bene Comune, Circolo “Mario Mieli”, Emergency, Europa Verde, GEV, Giovani Democratici, Giuristi Democratici, Libera, Link Coordinamento universitario, Mediterranea, MeM8, Movimento 5 Stelle, Nannare’, Nonna Roma, Opera Nomadi, Parliamo di Socialismo, Partito Comunista Italiano, Partito Democratico, Partito della Rifondazione Comunista, Possibile, Progetto Enea, Progetto Glicine 118, Rete dei Numeri Pari, Rete della Conoscenza Roma, Rete #NOBAVAGLIO, Rete studenti medi, Rete Yekatit 12-19 febbraio, Sbilanciamoci, Sinistra Civica Ecologista, Sinistra Italiana, Spin Time, UDI, UDS, UDU, UIL Roma e Lazio